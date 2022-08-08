Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
В первом полугодии компания Xtra-Gold произвела 1 098 унций золота
Компания продала 1 162 унции чистого золота по средней цене 1 928 долларов США за унцию, что помогло увеличить денежные средства компании до 5,7 млн долларов с 4,7 млн долларов на конец 2021 года.
Xtra-Gold сосредоточена на определении потенциально значительного ресурса, связанного с открытием месторождения золота в геологическом поясе Киби.
Компания владеет пятью участками добычи общей площадью около 226 км2 на северной оконечности этого золотого пояса.
На сегодняшний день геологоразведочные работы компании сосредоточены на концессии Апапам (Apapam), расположенной вдоль восточного фланга золотого пояса Киби.
Золотой пояс Киби, который имеет много сходных геологических особенностей с основным золотым поясом Ганы - поясом Ашанти (Ashanti), был предметом очень ограниченной современной геологоразведочной деятельности, нацеленной на залежи золота, поскольку практически вся предыдущая деятельность по добыче золота и усилия по разведке были сосредоточены на обширных аллювиальных месторождениях золота во многих долинах рек в районе Киби.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished