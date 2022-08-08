В первом полугодии компания Xtra-Gold произвела 1 098 унций золота

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Зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Stock Exchange, ASX) золотодобывающая компания Xtra-Gold в первой половине года произвела 1 098 унций золота на своих предприятиях в Гане.

Компания продала 1 162 унции чистого золота по средней цене 1 928 долларов США за унцию, что помогло увеличить денежные средства компании до 5,7 млн долларов с 4,7 млн долларов на конец 2021 года.

Xtra-Gold сосредоточена на определении потенциально значительного ресурса, связанного с открытием месторождения золота в геологическом поясе Киби.

Компания владеет пятью участками добычи общей площадью около 226 км2 на северной оконечности этого золотого пояса.

На сегодняшний день геологоразведочные работы компании сосредоточены на концессии Апапам (Apapam), расположенной вдоль восточного фланга золотого пояса Киби.

Золотой пояс Киби, который имеет много сходных геологических особенностей с основным золотым поясом Ганы - поясом Ашанти (Ashanti), был предметом очень ограниченной современной геологоразведочной деятельности, нацеленной на залежи золота, поскольку практически вся предыдущая деятельность по добыче золота и усилия по разведке были сосредоточены на обширных аллювиальных месторождениях золота во многих долинах рек в районе Киби.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





