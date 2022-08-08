Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
В первом полугодии 2022 года из-за сложных условий выручка Sarine Group упала на 13%
В сложных условиях выручка Sarine Technologies снизилась с $36,0 млн в первом полугодии 2021 года до $31,2 млн в первом полугодии 2022 года. Новая категория доходов, связанных с торговлей, в рамках общих текущих доходов выросла примерно на 70% и составила около 11% выручки группы в первом полугодии 2022 года по сравнению с чуть менее 6% в первом полугодии 2021 года. Более значительное снижение (48%) прибыльности в первом полугодии 2022 года было в основном связано со снижением продаж, а также общим увеличением операционных расходов, поскольку предприятия вернулись к своему обычному уровню производства.
В первом полугодии 2022 года группа компаний Sarine поставила 32 разметочные системы семейства Galaxy® со значительно большим набором (12) систем для сканирования крупных камней, в первую очередь клиентам в Африке. По состоянию на 30 июня 2022 года общая база установленных устройств составляла 743 единицы.
За первое полугодие 2022 года совет директоров компании объявил промежуточные дивиденды в размере 1,0 цента США на обыкновенную акцию в соответствии с заявленной политикой в отношении дивидендов и специальный промежуточный бонусный дивиденд в размере 0,5 цента США. Ожидается, что дивиденды будут выплачены 2 сентября 2022 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished