Эксклюзив

«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel

Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...

08 августа 2022

Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей

Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...

01 августа 2022

Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл

По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...

25 июля 2022

«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co

Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...

04 июля 2022

Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...

27 июня 2022

В первом полугодии 2022 года из-за сложных условий выручка Sarine Group упала на 13%

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Новости
Компания Sarine Technologies Ltd объявила свои финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года. Несмотря на сложную бизнес-среду, эта группа компаний добилась устойчивых результатов, при этом выручка оказалась всего на 13% ниже, чем в первом полугодии 2021 года, которое было исключительно сильным периодом в истории перерабатывающего сегмента цепочки создания стоимости бриллиантов.
В сложных условиях выручка Sarine Technologies снизилась с $36,0 млн в первом полугодии 2021 года до $31,2 млн в первом полугодии 2022 года. Новая категория доходов, связанных с торговлей, в рамках общих текущих доходов выросла примерно на 70% и составила около 11% выручки группы в первом полугодии 2022 года по сравнению с чуть менее 6% в первом полугодии 2021 года. Более значительное снижение (48%) прибыльности в первом полугодии 2022 года было в основном связано со снижением продаж, а также общим увеличением операционных расходов, поскольку предприятия вернулись к своему обычному уровню производства.
В первом полугодии 2022 года группа компаний Sarine поставила 32 разметочные системы семейства Galaxy® со значительно большим набором (12) систем для сканирования крупных камней, в первую очередь клиентам в Африке. По состоянию на 30 июня 2022 года общая база установленных устройств составляла 743 единицы. 
За первое полугодие 2022 года совет директоров компании объявил промежуточные дивиденды в размере 1,0 цента США на обыкновенную акцию в соответствии с заявленной политикой в отношении дивидендов и специальный промежуточный бонусный дивиденд в размере 0,5 цента США. Ожидается, что дивиденды будут выплачены 2 сентября 2022 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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