В первом полугодии 2022 года из-за сложных условий выручка Sarine Group упала на 13%

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Компания Sarine Technologies Ltd объявила свои финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года. Несмотря на сложную бизнес-среду, эта группа компаний добилась устойчивых результатов, при этом выручка оказалась всего на 13% ниже, чем в первом полугодии 2021 года, которое было исключительно сильным периодом в истории перерабатывающего сегмента цепочки создания стоимости бриллиантов.

В сложных условиях выручка Sarine Technologies снизилась с $36,0 млн в первом полугодии 2021 года до $31,2 млн в первом полугодии 2022 года. Новая категория доходов, связанных с торговлей, в рамках общих текущих доходов выросла примерно на 70% и составила около 11% выручки группы в первом полугодии 2022 года по сравнению с чуть менее 6% в первом полугодии 2021 года. Более значительное снижение (48%) прибыльности в первом полугодии 2022 года было в основном связано со снижением продаж, а также общим увеличением операционных расходов, поскольку предприятия вернулись к своему обычному уровню производства.

В первом полугодии 2022 года группа компаний Sarine поставила 32 разметочные системы семейства Galaxy® со значительно большим набором (12) систем для сканирования крупных камней, в первую очередь клиентам в Африке. По состоянию на 30 июня 2022 года общая база установленных устройств составляла 743 единицы.

За первое полугодие 2022 года совет директоров компании объявил промежуточные дивиденды в размере 1,0 цента США на обыкновенную акцию в соответствии с заявленной политикой в отношении дивидендов и специальный промежуточный бонусный дивиденд в размере 0,5 цента США. Ожидается, что дивиденды будут выплачены 2 сентября 2022 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





