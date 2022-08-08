Signet Jewelers объявила о стратегическом приобретении Blue Nile

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Компания Signet Jewelers Limited, ведущий мировой ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении Blue Nile, Inc., ведущего онлайн-ритейлера обручальных колец и ювелирных украшений, за $360 млн наличными.

Выручка Blue Nile в 2021 календарном году составила более $500 млн.

Стратегическое приобретение Blue Nile ускоряет усилия Signet по расширению предложений для новобрачных и расширению доступного портфеля предметов роскоши, одновременно расширяя цифровое лидерство в категории ювелирных изделий – все это для дальнейшего улучшения покупательского опыта потребителей и создания ценности бизнеса для акционеров.

Blue Nile займет стратегическое место на верхнем ярусе доступных роскошных брендов Signet наряду с Jared, James Allen и Diamonds Direct.

"Blue Nile является пионером и новатором в области онлайн-продаж обручальных колец и ювелирных украшений, предоставляя покупателям уникальный и очень желанный опыт покупок. Добавление Blue Nile в наш сильный и диверсифицированный портфель брендов будет способствовать дальнейшему развитию нашей стратегии роста «Вдохновляющий блеск» по обеспечению прироста клиентов, созданию новых возможностей и достижению значимой операционной синергии, которая повысит ценность как для наших потребителей, так и для акционеров,", - сказала главный исполнительный директор Signet Вирджиния К. Дрозос. (Virginia C. Drosos).

Ожидается, что оформление сделки будет завершено в третьем квартале 2023 финансового года.



Алекс Шишло для Rough&Polished





