Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Signet Jewelers объявила о стратегическом приобретении Blue Nile
Выручка Blue Nile в 2021 календарном году составила более $500 млн.
Стратегическое приобретение Blue Nile ускоряет усилия Signet по расширению предложений для новобрачных и расширению доступного портфеля предметов роскоши, одновременно расширяя цифровое лидерство в категории ювелирных изделий – все это для дальнейшего улучшения покупательского опыта потребителей и создания ценности бизнеса для акционеров.
Blue Nile займет стратегическое место на верхнем ярусе доступных роскошных брендов Signet наряду с Jared, James Allen и Diamonds Direct.
"Blue Nile является пионером и новатором в области онлайн-продаж обручальных колец и ювелирных украшений, предоставляя покупателям уникальный и очень желанный опыт покупок. Добавление Blue Nile в наш сильный и диверсифицированный портфель брендов будет способствовать дальнейшему развитию нашей стратегии роста «Вдохновляющий блеск» по обеспечению прироста клиентов, созданию новых возможностей и достижению значимой операционной синергии, которая повысит ценность как для наших потребителей, так и для акционеров,", - сказала главный исполнительный директор Signet Вирджиния К. Дрозос. (Virginia C. Drosos).
Ожидается, что оформление сделки будет завершено в третьем квартале 2023 финансового года.
Алекс Шишло для Rough&Polished