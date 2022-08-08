Гохран РФ хочет приобрести в Госфонд 100 кг аффинированной платины в стандартных слитках

Сегодня Новости

Гохран России объявил о заинтересованности приобрести в сентябре 2022 года 100 кг аффинированной платины в стандартных слитках (АДМ) в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

Приобретение АДМ производится у субъектов рынка драгоценных металлов на основании договоров купли-продажи в Госфонд России, заключаемых с поставщиками, чьи предложения содержат лучшие условия их приобретения.

Цена на аффинированную платину определяется в российских рублях путем деления значения цены в долларах США за тройскую унцию, зафиксированного на Лондонском рынке драгоценных металлов в ходе стандартных процедур установления цен рынка до 15:00 часов по московскому времени в день, предшествующий дню определения цены, на значение тройской унции равной 31,1034807 грамма, и умножения на официальный курс доллара США к российскому рублю, установленный Банком России и действующий на день определения цены, говорится в сообщении Гохрана РФ.



Алекс Шишло для Rough&Polished





