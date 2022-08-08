Barrick Gold увеличила добычу золота во втором квартале

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Barrick Gold произвела 1,04 млн унций золота во второй половине 2022 года по сравнению с 1,01 млн унций годом ранее или 990 000 унций в первом квартале этого года.

Производство осуществлялось в основном на рудниках Карлин (Carlin) и Тёкойз Ридж (Turquoise Ridge) в Неваде, Веладеро (Veladero) в Аргентине, а также на рудниках Булянхулу (Bulyanhulu) и Норт Мара (North Mara) в Танзании.

Горнодобывающая компания сообщила, что добыча золота, как ожидается, продолжит расти во второй половине года.

Barrick Gold объявила о выплате дивидендов в размере 0,20 доллара на акцию в связи с результатами деятельности за второй квартал 2022 года.

«Благодаря нашим высоким производственным показателям мы снова можем обеспечить нашим акционерам самую высокую дивидендную доходность, сохраняя при этом сильный баланс, - сказал старший вице-президент и финансовый директор компании Грэм Шаттлворт (Graham Shuttleworth). - Мы считаем, что это демонстрирует преимущества дивидендной политики, которую мы объявили в феврале 2022 года, включая рекомендации, которые она дает нашим акционерам в отношении будущих потоков дивидендов».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





