Эксклюзив

«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel

Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...

08 августа 2022

Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей

Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...

01 августа 2022

Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл

По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...

25 июля 2022

«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co

Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...

04 июля 2022

Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...

27 июня 2022

Barrick Gold увеличила добычу золота во втором квартале

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Новости
Barrick Gold произвела 1,04 млн унций золота во второй половине 2022 года по сравнению с 1,01 млн унций годом ранее или 990 000 унций в первом квартале этого года.
Производство осуществлялось в основном на рудниках Карлин (Carlin) и Тёкойз Ридж (Turquoise Ridge) в Неваде, Веладеро (Veladero) в Аргентине, а также на рудниках Булянхулу (Bulyanhulu) и Норт Мара (North Mara) в Танзании.
Горнодобывающая компания сообщила, что добыча золота, как ожидается, продолжит расти во второй половине года.
Barrick Gold объявила о выплате дивидендов в размере 0,20 доллара на акцию в связи с результатами деятельности за второй квартал 2022 года.
«Благодаря нашим высоким производственным показателям мы снова можем обеспечить нашим акционерам самую высокую дивидендную доходность, сохраняя при этом сильный баланс, - сказал старший вице-президент и финансовый директор компании Грэм Шаттлворт (Graham Shuttleworth). - Мы считаем, что это демонстрирует преимущества дивидендной политики, которую мы объявили в феврале 2022 года, включая рекомендации, которые она дает нашим акционерам в отношении будущих потоков дивидендов».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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