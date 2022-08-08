BlueRock Diamonds продала два крупных алмаза почти за 122 тысячи долларов

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Компания BlueRock Diamonds, управляющая алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, продала на июльских торгах два крупных алмаза за 121 716 долларов США.

Генеральный директор компании Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что алмазы были проданы по средней цене более 9 000 долларов за карат.

«С улучшением доступа к кимберлиту более высокого качества мы также наблюдаем увеличение добычи более крупных камней, - говорит он. - Хотя рынок стабилизировался после исключительно сильного первого квартала, спрос на высококачественные алмазы сохраняется. Алмазы с рудника Кареевлей соответствуют этому условию, и наша средняя цена оставалась стабильной на уровне 607 долларов за карат с начала года».

Хьюстон также заявил, что компания наблюдает неуклонное повышение качества продукции и уверена, что с сентября 2022 года содержание алмазов вернется к примерно 4 каратам на сто тонн руды.

Лицензионный участок Кареевлей занимает площадь 3000 га и включает пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупным предполагаемым ресурсом в 10,4 млн тонн руды или 516 200 каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





