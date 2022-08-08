BlueRock Diamonds продала два крупных алмаза почти за 122 тысячи долларов

Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
08 августа 2022
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
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«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
BlueRock Diamonds продала два крупных алмаза почти за 122 тысячи долларов
Генеральный директор компании Майк Хьюстон (Mike Houston) сказал, что алмазы были проданы по средней цене более 9 000 долларов за карат.
«С улучшением доступа к кимберлиту более высокого качества мы также наблюдаем увеличение добычи более крупных камней, - говорит он. - Хотя рынок стабилизировался после исключительно сильного первого квартала, спрос на высококачественные алмазы сохраняется. Алмазы с рудника Кареевлей соответствуют этому условию, и наша средняя цена оставалась стабильной на уровне 607 долларов за карат с начала года».
Хьюстон также заявил, что компания наблюдает неуклонное повышение качества продукции и уверена, что с сентября 2022 года содержание алмазов вернется к примерно 4 каратам на сто тонн руды.
Лицензионный участок Кареевлей занимает площадь 3000 га и включает пять известных алмазоносных кимберлитовых трубок с совокупным предполагаемым ресурсом в 10,4 млн тонн руды или 516 200 каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished