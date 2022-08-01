Платформа Get-Diamonds сообщает о значительном росте числа пользователей в 2022 году

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Get-Diamonds, платформа для торговли бриллиантами Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и единственный в мире некоммерческий сайт электронной торговли, сообщила о значительном увеличении числа зарегистрированных и активных пользователей на сайте в течение первых семи месяцев этого года.

По данным Google Analytics, с января по июль 2022 года Get-Diamonds продемонстрировала рост числа новых пользователей на 34% и общее количество пользователей на 27% по сравнению с предыдущими семью месяцами. Количество активных пользователей за первые семь месяцев 2022 года увеличилось на 41%.

Get-Diamonds — крупнейшая в мире онлайн-платформа B2B для листинга и поиска бриллиантов. На ней зарегистрировано более 1,7 млн бриллиантов от 4 700 поставщиков на общую сумму более 6,7 млрд долларов. Платформа поддерживается технологической компанией Lucy Platforms, чья запатентованная технология на основе искусственного интеллекта позволяет Get-Diamonds создавать инновационные уникальные цифровые инструменты, особенно подходящие для нужд алмазного сообщества.

Исполнительный директор Get-Diamonds Эяль Ширази (Eyal Shirazy) сказал по этому поводу: «Мы очень воодушевлены ростом числа пользователей Get-Diamonds с начала года до настоящего времени. Цифры ясно демонстрируют, что новые инновационные инструменты Get-Diamonds, такие как основанные на данных онлайн-тендеры на бриллианты и инструмент виртуальной примерки Virtual Hand («Виртуальная руска»), привлекают дополнительный трафик и создают ценность для алмазного сообщества. Мы продолжаем внедрять новые технологии для удовлетворения потребностей торговцев алмазами».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





