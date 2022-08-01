Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
Вчера
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Платформа Get-Diamonds сообщает о значительном росте числа пользователей в 2022 году
По данным Google Analytics, с января по июль 2022 года Get-Diamonds продемонстрировала рост числа новых пользователей на 34% и общее количество пользователей на 27% по сравнению с предыдущими семью месяцами. Количество активных пользователей за первые семь месяцев 2022 года увеличилось на 41%.
Get-Diamonds — крупнейшая в мире онлайн-платформа B2B для листинга и поиска бриллиантов. На ней зарегистрировано более 1,7 млн бриллиантов от 4 700 поставщиков на общую сумму более 6,7 млрд долларов. Платформа поддерживается технологической компанией Lucy Platforms, чья запатентованная технология на основе искусственного интеллекта позволяет Get-Diamonds создавать инновационные уникальные цифровые инструменты, особенно подходящие для нужд алмазного сообщества.
Исполнительный директор Get-Diamonds Эяль Ширази (Eyal Shirazy) сказал по этому поводу: «Мы очень воодушевлены ростом числа пользователей Get-Diamonds с начала года до настоящего времени. Цифры ясно демонстрируют, что новые инновационные инструменты Get-Diamonds, такие как основанные на данных онлайн-тендеры на бриллианты и инструмент виртуальной примерки Virtual Hand («Виртуальная руска»), привлекают дополнительный трафик и создают ценность для алмазного сообщества. Мы продолжаем внедрять новые технологии для удовлетворения потребностей торговцев алмазами».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished