Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
Вчера
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении российского золота
«Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», - говорится в сообщении министерства экономики Швейцарии.
Запрет вступил в силу с 3 августа. До этого был запрещен только экспорт золота из Швейцарии в Россию. С 7 марта Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) наложила запрет на торговлю в Швейцарии драгоценными металлами, произведенными российскими аффинажными заводами.
Потенциальное влияние новых санкций на швейцарские аффинажные производства неясно.
Реагируя на решение швейцарских властей, неправительственная организация Swissaid заявила, что это долгожданный шаг, но необходимо сделать больше для обеспечения того, чтобы российское золото не попадало в Швейцарию по косвенным каналам – например, после обработки в третьей стране.
Пять швейцарских аффинажных заводов ежегодно перерабатывают около 70% необработанного золота, добываемого в мире. Для России этот драгоценный металл представляет собой самый ценный экспортный товар после энергоносителей, пишет интернет-ресурс swissinfo.ch.
Алекс Шишло для Rough&Polished