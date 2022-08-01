Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении российского золота

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Швейцария, крупнейший в мире золотой хаб, последовала примеру Европейского союза, запретив импорт российского золота в рамках новых санкций из-за конфликта на Украине.

«Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены», - говорится в сообщении министерства экономики Швейцарии.

Запрет вступил в силу с 3 августа. До этого был запрещен только экспорт золота из Швейцарии в Россию. С 7 марта Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) наложила запрет на торговлю в Швейцарии драгоценными металлами, произведенными российскими аффинажными заводами.

Потенциальное влияние новых санкций на швейцарские аффинажные производства неясно.

Реагируя на решение швейцарских властей, неправительственная организация Swissaid заявила, что это долгожданный шаг, но необходимо сделать больше для обеспечения того, чтобы российское золото не попадало в Швейцарию по косвенным каналам – например, после обработки в третьей стране.

Пять швейцарских аффинажных заводов ежегодно перерабатывают около 70% необработанного золота, добываемого в мире. Для России этот драгоценный металл представляет собой самый ценный экспортный товар после энергоносителей, пишет интернет-ресурс swissinfo.ch.



Алекс Шишло для Rough&Polished





