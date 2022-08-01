Компания Power Metal пытается найти крупное месторождение никеля и металлов платиновой группы в Ботсване

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Зарегистрированная в Лондоне геологоразведочная компания Power Metal Resources приступила к следующему этапу геологоразведочных работ в рамках проекта Молопо фармз комплекс (Molopo Farms Complex Project), где она нацелена на крупномасштабное открытие месторождения никеля и металлов платиновой группы на юго-западе Ботсваны.

«Мы добились очень важного прогресса, поскольку стремимся оживить проект Молопо фармз, который, возможно, является одним из главных успехов компании в области геологоразведки в 2020–2021 годах, - сказал генеральный директор компании Пол Джонсон (Paul Johnson). - Следующим основным шагом является запланированное алмазное бурение, направленное на открытие экономически значимого объема сульфидов никеля и дальнейшее развитие весьма положительных результатов программы бурения, завершенной в начале 2021 года».

Power Metal заявила, что ранее выполненная аэрогеофизическая съемка подтвердила модель разведки, нацеленную на магматические восходящие зоны в комплексе Молопо фармз.

Примечательно, что предыдущая программа бурения, завершившаяся в 2021 году, вскрыла сульфиды никеля в скважине с отдельными образцами, где содержание никеля доходило до 1,69%, включая 0,55 г/т платины на отрезке 0,6 м в скважине глубиной 446,7 м.

Последующие петрографические работы выявили первичные сульфиды никеля и меди.

Компания намерена завершить оформление и подписать контракт в течение следующих нескольких недель до начала программы алмазного бурения, которая, как ожидается, начнется осенью.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





