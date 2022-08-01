Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
Вчера
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Компания Power Metal пытается найти крупное месторождение никеля и металлов платиновой группы в Ботсване
«Мы добились очень важного прогресса, поскольку стремимся оживить проект Молопо фармз, который, возможно, является одним из главных успехов компании в области геологоразведки в 2020–2021 годах, - сказал генеральный директор компании Пол Джонсон (Paul Johnson). - Следующим основным шагом является запланированное алмазное бурение, направленное на открытие экономически значимого объема сульфидов никеля и дальнейшее развитие весьма положительных результатов программы бурения, завершенной в начале 2021 года».
Power Metal заявила, что ранее выполненная аэрогеофизическая съемка подтвердила модель разведки, нацеленную на магматические восходящие зоны в комплексе Молопо фармз.
Примечательно, что предыдущая программа бурения, завершившаяся в 2021 году, вскрыла сульфиды никеля в скважине с отдельными образцами, где содержание никеля доходило до 1,69%, включая 0,55 г/т платины на отрезке 0,6 м в скважине глубиной 446,7 м.
Последующие петрографические работы выявили первичные сульфиды никеля и меди.
Компания намерена завершить оформление и подписать контракт в течение следующих нескольких недель до начала программы алмазного бурения, которая, как ожидается, начнется осенью.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished