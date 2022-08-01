AngloGold Ashanti увеличила производство золота в первом полугодии и объявила дивиденды

Сегодня Новости

Производство золота компанией AngloGold Ashanti в первом полугодии увеличилось на 3% в годовом исчислении, достигнув 1,233 млн унций по сравнению с 1,200 млн унций годом ранее.

Рост производства был обусловлен более высоким содержанием золота в руде и количеством переработанного материала, что привело к заметным улучшениям в работе на предприятиях в Австралии и Латинской Америке и компенсировало снижение производства на рудниках Кибали (Kibali) и Гейта (Geita) в Демократической Республике Конго и Танзании соответственно.

AngloGold Ashanti заявила, что общие денежные затраты за первые шесть месяцев года составили 1 068 долларов США на унцию, что на 6% больше, чем в первой половине 2021 года, в основном за счет ускорения инфляции в нескольких категориях ресурсов, а также более крупных выплат роялти из-за более высокой полученной цены на золото.

Это давление затрат, по его словам, было частично компенсировано операционными улучшениями и 10-процентным увеличением содержания золота в руде.

«Основные показатели нашей компании продолжают улучшаться, несмотря на сложную ситуацию с затратами, - сказал генеральный директор компании Альберто Кальдерон (Alberto Calderon). - У нас правильная структура и нужные люди для дальнейшей оптимизации нашего портфеля активов и сокращения разрыва с одноранговыми компаниями».

Скорректированная прибыль AngloGold Ashanti до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation And Amortization, EBITDA) за первую половину 2022 года составила 864 млн долларов по сравнению с 876 млн долларов за первую половину 2021 года.

Скорректированный показатель EBITDA был на 1% ниже по сравнению с прошлым годом в основном из-за более высоких операционных затрат и более высоких затрат на разведку и оценку, что частично компенсировалось более высокими объемами проданного золота и более высокой полученной ценой за золото.

Общая прибыль за этот период составила 300 млн долларов, или 71 цент США на акцию, по сравнению с 363 млн долларов, или 87 центами США на акцию, в первой половине 2021 года.

Свободный денежный поток золотодобытчика вырос до 471 млн долларов в первой половине 2022 года по сравнению с оттоком в 25 млн долларов за тот же период прошлого года.

Увеличению свободного денежного потока способствовало получение 549 млн долларов за золото с рудника Кибали.

AngloGold Ashanti также объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 29 центов США на акцию, или 121 млн долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





