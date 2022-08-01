Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
Вчера
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
AngloGold Ashanti увеличила производство золота в первом полугодии и объявила дивиденды
Рост производства был обусловлен более высоким содержанием золота в руде и количеством переработанного материала, что привело к заметным улучшениям в работе на предприятиях в Австралии и Латинской Америке и компенсировало снижение производства на рудниках Кибали (Kibali) и Гейта (Geita) в Демократической Республике Конго и Танзании соответственно.
AngloGold Ashanti заявила, что общие денежные затраты за первые шесть месяцев года составили 1 068 долларов США на унцию, что на 6% больше, чем в первой половине 2021 года, в основном за счет ускорения инфляции в нескольких категориях ресурсов, а также более крупных выплат роялти из-за более высокой полученной цены на золото.
Это давление затрат, по его словам, было частично компенсировано операционными улучшениями и 10-процентным увеличением содержания золота в руде.
«Основные показатели нашей компании продолжают улучшаться, несмотря на сложную ситуацию с затратами, - сказал генеральный директор компании Альберто Кальдерон (Alberto Calderon). - У нас правильная структура и нужные люди для дальнейшей оптимизации нашего портфеля активов и сокращения разрыва с одноранговыми компаниями».
Скорректированная прибыль AngloGold Ashanti до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation And Amortization, EBITDA) за первую половину 2022 года составила 864 млн долларов по сравнению с 876 млн долларов за первую половину 2021 года.
Скорректированный показатель EBITDA был на 1% ниже по сравнению с прошлым годом в основном из-за более высоких операционных затрат и более высоких затрат на разведку и оценку, что частично компенсировалось более высокими объемами проданного золота и более высокой полученной ценой за золото.
Общая прибыль за этот период составила 300 млн долларов, или 71 цент США на акцию, по сравнению с 363 млн долларов, или 87 центами США на акцию, в первой половине 2021 года.
Свободный денежный поток золотодобытчика вырос до 471 млн долларов в первой половине 2022 года по сравнению с оттоком в 25 млн долларов за тот же период прошлого года.
Увеличению свободного денежного потока способствовало получение 549 млн долларов за золото с рудника Кибали.
AngloGold Ashanti также объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 29 центов США на акцию, или 121 млн долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished