В Норильске открылся IV Молодежный форум коренных народов

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В Молодежном центре Норильска состоялось торжественное открытие IV Молодежного форума коренных малочисленных народов севера Красноярского края, сообщает издание «Таймырский телеграф». Участие в крупномасштабном мероприятии принимают 50 делегатов от северных территорий региона в возрасте от 18 до 35 лет.

В этом году форум разделен на две площадки. С 6 по 8 августа мероприятия пройдут в Норильске, а 9–10-го – в Дудинке. Темой нынешнего форума организаторы взяли развитие туризма и этнотуризма.

Открыл IV Молодежный форум коренных малочисленных народов севера Красноярского края президент Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев:

«Мы с вами расширяем горизонты раз за разом, мы с вами осваиваем новые знания, новые практики, и сегодня, в эти дни, у нас есть уникальная возможность – поработать и на территории Норильска, и на территории Дудинки. Для участников форума подготовлена обширная программа, и я уверен, что наша молодежь с высоко поднятой головой предков будет нести дело. Ведь именно они научили нас выживать в самых суровых условиях, а наша теперь задача – сохранить культуру, которая была ими заложена».

Обращаясь к участникам форума, заместитель главы Таймыра Николай Маймаго отметил, что вопросы сохранения языка, культуры коренных малочисленных народов Севера стоят очень остро. И очень важно, что поднимают эту тему и пытаются решить проблемы сегодня именно представители молодежи.

«Этот молодежный форум, эта площадка должна дать начальные знания, которые помогут лучше понимать жизнь и найти путь самореализации. Возможностей для этого сегодня очень много. И в первую очередь это те программы, которые реализует компания «Норникель» на территории Таймыра. День оленевода, День рыбака – финансирование их организации и подарки победителям берет на себя «Норникель». Я желаю вам больших успехов, чтобы вы как губка впитывали знания, информацию, которую будете получать на этом форуме, и конечно, чтобы вы в перспективе реализовались как личности», – сказал Николай Маймаго.

«Мы подготовили очень хорошие семинары, которые проводит компания «Норникель». Олег Марфин с Галиной Ершовой в течение двух дней будут проводить семинары по грантам, конкурсам, которые уже на протяжении многих лет организует компания Норникель. Это «Мир новых возможностей» и «Мир Таймыра». Мы будем рассказывать, какие новые номинации появляются и что у ребят есть колоссальная возможность через участие в грантовых программах развивать территории, где они проживают», – поделилась руководитель направления по работе с КМНС Заполярного филиала «Норникеля» Анфиса Никифорова.

Как отмечается в корреспонденции «Таймырского телеграфа», организатором форума уже четвертый год подряд является Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра, а компания «Норникель» выступает генеральным партнером форума.









