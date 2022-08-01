Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
Сегодня
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
В Норильске открылся IV Молодежный форум коренных народов
В этом году форум разделен на две площадки. С 6 по 8 августа мероприятия пройдут в Норильске, а 9–10-го – в Дудинке. Темой нынешнего форума организаторы взяли развитие туризма и этнотуризма.
Открыл IV Молодежный форум коренных малочисленных народов севера Красноярского края президент Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Григорий Дюкарев:
«Мы с вами расширяем горизонты раз за разом, мы с вами осваиваем новые знания, новые практики, и сегодня, в эти дни, у нас есть уникальная возможность – поработать и на территории Норильска, и на территории Дудинки. Для участников форума подготовлена обширная программа, и я уверен, что наша молодежь с высоко поднятой головой предков будет нести дело. Ведь именно они научили нас выживать в самых суровых условиях, а наша теперь задача – сохранить культуру, которая была ими заложена».
Обращаясь к участникам форума, заместитель главы Таймыра Николай Маймаго отметил, что вопросы сохранения языка, культуры коренных малочисленных народов Севера стоят очень остро. И очень важно, что поднимают эту тему и пытаются решить проблемы сегодня именно представители молодежи.
«Этот молодежный форум, эта площадка должна дать начальные знания, которые помогут лучше понимать жизнь и найти путь самореализации. Возможностей для этого сегодня очень много. И в первую очередь это те программы, которые реализует компания «Норникель» на территории Таймыра. День оленевода, День рыбака – финансирование их организации и подарки победителям берет на себя «Норникель». Я желаю вам больших успехов, чтобы вы как губка впитывали знания, информацию, которую будете получать на этом форуме, и конечно, чтобы вы в перспективе реализовались как личности», – сказал Николай Маймаго.
«Мы подготовили очень хорошие семинары, которые проводит компания «Норникель». Олег Марфин с Галиной Ершовой в течение двух дней будут проводить семинары по грантам, конкурсам, которые уже на протяжении многих лет организует компания Норникель. Это «Мир новых возможностей» и «Мир Таймыра». Мы будем рассказывать, какие новые номинации появляются и что у ребят есть колоссальная возможность через участие в грантовых программах развивать территории, где они проживают», – поделилась руководитель направления по работе с КМНС Заполярного филиала «Норникеля» Анфиса Никифорова.
Как отмечается в корреспонденции «Таймырского телеграфа», организатором форума уже четвертый год подряд является Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра, а компания «Норникель» выступает генеральным партнером форума.