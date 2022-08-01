Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
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Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Танзания нацелена на алмазный рынок Дубая
По словам министра по делам полезных ископаемых Дотто Битеко (Dotto Biteko), рынок Дубая дает надежду для драгоценных камней Танзании.
По его словам, Танзания произвела около 500 000 каратов алмазов в отчетный период в 2019/2020 годах.
Крупномасштабная добыча алмазов в Танзании ведется на алмазном руднике Вильямсон (Williamson) в регионе Шиньянга (Shinyanga).
Производство на руднике Вильямсон возобновилось в первом полугодии после того, как он с апреля 2020 года в течение 18 месяцев находился на техническом обслуживании.
Компания Petra Diamonds достигла соглашения с правительством Танзании в конце прошлого года с целью создания устойчивого будущего для совместного предприятия Williamson Diamonds.
Алмазная компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что соглашение предусматривает реструктуризацию капитала подразделения Williamson Diamonds.
Реструктуризация капитала будет включать выпуск акций Williamson Diamonds, в результате чего косвенная доля участия Petra в пакете акций уменьшится с 75% до 63% и, следовательно, увеличится доля участия правительства Танзании с 25% до 37%.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished