Танзания нацелена на алмазный рынок Дубая

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Танзания заинтересована в сбыте своих алмазов через Дубайскую алмазную биржу (Dubai Diamond Exchange, DDE), согласно сообщениям местных СМИ, ссылающихся на правительственного министра.

По словам министра по делам полезных ископаемых Дотто Битеко (Dotto Biteko), рынок Дубая дает надежду для драгоценных камней Танзании.

По его словам, Танзания произвела около 500 000 каратов алмазов в отчетный период в 2019/2020 годах.

Крупномасштабная добыча алмазов в Танзании ведется на алмазном руднике Вильямсон (Williamson) в регионе Шиньянга (Shinyanga).

Производство на руднике Вильямсон возобновилось в первом полугодии после того, как он с апреля 2020 года в течение 18 месяцев находился на техническом обслуживании.

Компания Petra Diamonds достигла соглашения с правительством Танзании в конце прошлого года с целью создания устойчивого будущего для совместного предприятия Williamson Diamonds.

Алмазная компания, зарегистрированная на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM), заявила, что соглашение предусматривает реструктуризацию капитала подразделения Williamson Diamonds.

Реструктуризация капитала будет включать выпуск акций Williamson Diamonds, в результате чего косвенная доля участия Petra в пакете акций уменьшится с 75% до 63% и, следовательно, увеличится доля участия правительства Танзании с 25% до 37%.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





