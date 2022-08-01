В первом полугодии продажи алмазов компанией Debswana выросли на 54%

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В первой половине 2022 года Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны с равным участием 50/50, продало необработанных алмазов на сумму 2,6 млрд долларов США, что на 54% больше по сравнению с 1,7 млрд долларов годом ранее, согласно данным, обнародованным центральным банком страны.

Алмазы были проданы сайтхолдерам De Beers и государственной компании Okavango Diamond Company.

Год начался со здорового спроса и хорошего состояния товарных запасов по всему алмазопроводу, поскольку розничные продавцы пополняли свои запасы в первые два месяца года – по данным De Beers, цены на бриллианты выросли на фоне благоприятной торговой конъюнктуры.

Данные Банка Ботсваны показывают, что в январе прошлого года Debswana продала алмазов на сумму 673,1 млн долларов. В феврале продажи алмазов упали до 82,1 млн долларов. Продажи восстановились в марте и апреле, когда Debswana продала алмазов на сумму 336,8 млн долларов и 511,4 млн долларов соответственно.

Данные центрального банка показали, что Debswana заработала 406 млн долларов и 612,7 млн долларов в мае и июне соответственно.

Производство алмазного сырья компанией Debswana выросло на 10%, достигнув 11,7 млн каратов за первые шесть месяцев года по сравнению с 10,7 млн каратов в предыдущем году.

Увеличение было связано с улучшением обработки руды как на руднике Орапа (Orapa), так и на руднике Жваненг (Jwaneng), а также с запланированным более высоким содержанием алмазов в руде на руднике Орапа.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





