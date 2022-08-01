Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
Сегодня
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
В первом полугодии продажи алмазов компанией Debswana выросли на 54%
Алмазы были проданы сайтхолдерам De Beers и государственной компании Okavango Diamond Company.
Год начался со здорового спроса и хорошего состояния товарных запасов по всему алмазопроводу, поскольку розничные продавцы пополняли свои запасы в первые два месяца года – по данным De Beers, цены на бриллианты выросли на фоне благоприятной торговой конъюнктуры.
Данные Банка Ботсваны показывают, что в январе прошлого года Debswana продала алмазов на сумму 673,1 млн долларов. В феврале продажи алмазов упали до 82,1 млн долларов. Продажи восстановились в марте и апреле, когда Debswana продала алмазов на сумму 336,8 млн долларов и 511,4 млн долларов соответственно.
Данные центрального банка показали, что Debswana заработала 406 млн долларов и 612,7 млн долларов в мае и июне соответственно.
Производство алмазного сырья компанией Debswana выросло на 10%, достигнув 11,7 млн каратов за первые шесть месяцев года по сравнению с 10,7 млн каратов в предыдущем году.
Увеличение было связано с улучшением обработки руды как на руднике Орапа (Orapa), так и на руднике Жваненг (Jwaneng), а также с запланированным более высоким содержанием алмазов в руде на руднике Орапа.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished