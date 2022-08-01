Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
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27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Более 300 индийских компаний приняли участие во встрече с DMCC на выездной презентации в Ченнаи и Керале
На мероприятии руководители высшего звена DMCC обратились к более чем 300 представителям индийского бизнес-сообщества из различных секторов, а также к работникам государственных органов. Спикеры и делегаты обсудили стратегическое географическое положение и коммерческую привлекательность Дубая, а также легкость ведения бизнеса в DMCC, который является самой быстрорастущей и наиболее взаимосвязанной свободной зоной торговли в мире. Обсуждения также были сосредоточены на возможностях ОАЭ и Индии для улучшения двусторонних торговых и деловых отношений.
Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «Содействие торговле, устранение барьеров для входа и открытие новых возможностей для бизнеса являются важнейшими компонентами мандата DMCC. Дубай и Индия имеют чрезвычайно прочные и давние торговые отношения, и в настоящее время Индия является вторым по величине торговым партнером Дубая. И последним событием, укрепляющим наши отношения, является Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Индией. Соглашение, вступившее в силу в мае этого года, нацелено на увеличение двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов США за пять лет, что на 66% больше, чем нынешние 60 миллиардов долларов США».
Проведенное в партнерстве с Федерацией индийских торгово-промышленных палат (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, FICCI) выездное полномасштабное мероприятие продемонстрировало глубокую приверженность DMCC бизнесу в регионе и подчеркнуло его внимание к укреплению торговых отношений с Индией в ряде секторов, таких как драгоценные металлы и камни, технологии и телекоммуникации, а также финансовые услуги.
FICCI заявила: «Мы рады сотрудничать с DMCC, чтобы обсудить деловые возможности в ОАЭ для наших членов в Ченнаи и Кочи. Теперь, когда действует Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Индией, коммерческие перспективы создания своей компании в Дубае занимают важное место в повестке дня многих индийских компаний. DMCC как ведущая зона свободной торговли предоставит этим компаниям возможности для дальнейшей торговли и инвестиций».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished