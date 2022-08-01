Более 300 индийских компаний приняли участие во встрече с DMCC на выездной презентации в Ченнаи и Керале

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) успешно завершил выездную презентацию Made for Trade Live («Содействие развитию торговли») в Ченнаи и Керале в Индии, на которой подчеркивались преимущества ведения бизнеса в Дубае для индийских компаний, стремящихся выйти на международный уровень.

На мероприятии руководители высшего звена DMCC обратились к более чем 300 представителям индийского бизнес-сообщества из различных секторов, а также к работникам государственных органов. Спикеры и делегаты обсудили стратегическое географическое положение и коммерческую привлекательность Дубая, а также легкость ведения бизнеса в DMCC, который является самой быстрорастущей и наиболее взаимосвязанной свободной зоной торговли в мире. Обсуждения также были сосредоточены на возможностях ОАЭ и Индии для улучшения двусторонних торговых и деловых отношений.

Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «Содействие торговле, устранение барьеров для входа и открытие новых возможностей для бизнеса являются важнейшими компонентами мандата DMCC. Дубай и Индия имеют чрезвычайно прочные и давние торговые отношения, и в настоящее время Индия является вторым по величине торговым партнером Дубая. И последним событием, укрепляющим наши отношения, является Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Индией. Соглашение, вступившее в силу в мае этого года, нацелено на увеличение двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов США за пять лет, что на 66% больше, чем нынешние 60 миллиардов долларов США».

Проведенное в партнерстве с Федерацией индийских торгово-промышленных палат (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, FICCI) выездное полномасштабное мероприятие продемонстрировало глубокую приверженность DMCC бизнесу в регионе и подчеркнуло его внимание к укреплению торговых отношений с Индией в ряде секторов, таких как драгоценные металлы и камни, технологии и телекоммуникации, а также финансовые услуги.

FICCI заявила: «Мы рады сотрудничать с DMCC, чтобы обсудить деловые возможности в ОАЭ для наших членов в Ченнаи и Кочи. Теперь, когда действует Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Индией, коммерческие перспективы создания своей компании в Дубае занимают важное место в повестке дня многих индийских компаний. DMCC как ведущая зона свободной торговли предоставит этим компаниям возможности для дальнейшей торговли и инвестиций».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





