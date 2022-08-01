Эксклюзив
«Мы помогаем нашим клиентам войти в будущее, полное неизвестных вызовов, но полное возможностей», - говорит Раджеш Шах, партнер Venus Jewel
Раджеш Шах (Rajesh Shah) является партнером Venus Jewel с момента прихода в компанию в 1985 году и уделяет особое внимание развитию бизнеса и продажам. Работая со своим старшим двоюродным братом Анилом (Anil) и младшим братом Хитешем...
Сегодня
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Сила доллара и негативные настроения привели к падению золота на 3,5% в июле
Сильный доллар США и низкая реальная доходность оказали давление на золото в первой половине июля. Но более низкие инфляционные ожидания в середине месяца и количество заявок на пособие по безработице в США несколько дней спустя подтолкнули доллар и реальные ставки вниз. Эти развороты также совпали с расширением позиций на фьючерсных рынках валют, золота и, в меньшей степени, ставок.
Китай. Спрос на золото в Китае в июле был высоким. Во-первых, общий объем активов китайских золотых ETF (торгуемых инвестиционных фондов) заметно увеличился, в основном за счет предоставившейся возможности покупки на фоне более низкой цены на золото на внутреннем рынке в сочетании с тенденцией бегства от риска и более высоким спросом на активы-убежища на фоне падения внутреннего фондового рынка.
Индия: Розничный спрос в июле оставался невысоким из-за слабого спроса в сельской местности, близящегося к завершению свадебного сезона и повышения импортных пошлин на золото. Розничный спрос незначительно улучшился в течение третьей недели этого месяца вследствие коррекции внутренней цены на золото, однако потребители воздержались от покупок в ожидании дальнейшей коррекции.
Европа. Ожидается, что в июле инфляция достигнет нового исторического максимума, Европейский центральный банк (European Central Bank, ECB) повысил учетную ставку на 0,5%, уйдя от политики отрицательных процентных ставок, впервые за 11 лет повысив ставку. ЕCB также представил новый инструмент кризиса задолженности, направленный на предотвращение роста стоимости заимствований для уязвимых экономик. Но, несмотря на сохраняющуюся далеко не радужную картину для региона, активы в европейских золотых ETF продавались в течение месяца, что было вызвано значительным оттоком британских фондов.
США: Данные Монетного двора США показывают, что продажи золотых монет (инвестиционных монет «Американский орел» (American Eagle) и «Американский бизон» (Buffalo)) в июле составили 104 000 унций, что ниже среднего показателя за период с начала года по настоящее время в объеме 158 000 унций. Текущие продажи в годовом исчислении показывают, что в 2022 году продажи могут превзойти показатели 2021 года в объеме 1,6 млн унций и достичь примерно 1,9 млн унций.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished