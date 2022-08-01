Сила доллара и негативные настроения привели к падению золота на 3,5% в июле

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В отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council) за июль говорится, что в течение этого месяца доллар был сильным, а инвестиции в золото слабыми. В июле цена на золото упала на 3,5%, в результате чего она снизилась на 2,9% в годовом исчислении, до $1 753 за унцию.

Сильный доллар США и низкая реальная доходность оказали давление на золото в первой половине июля. Но более низкие инфляционные ожидания в середине месяца и количество заявок на пособие по безработице в США несколько дней спустя подтолкнули доллар и реальные ставки вниз. Эти развороты также совпали с расширением позиций на фьючерсных рынках валют, золота и, в меньшей степени, ставок.

Китай. Спрос на золото в Китае в июле был высоким. Во-первых, общий объем активов китайских золотых ETF (торгуемых инвестиционных фондов) заметно увеличился, в основном за счет предоставившейся возможности покупки на фоне более низкой цены на золото на внутреннем рынке в сочетании с тенденцией бегства от риска и более высоким спросом на активы-убежища на фоне падения внутреннего фондового рынка.

Индия: Розничный спрос в июле оставался невысоким из-за слабого спроса в сельской местности, близящегося к завершению свадебного сезона и повышения импортных пошлин на золото. Розничный спрос незначительно улучшился в течение третьей недели этого месяца вследствие коррекции внутренней цены на золото, однако потребители воздержались от покупок в ожидании дальнейшей коррекции.

Европа. Ожидается, что в июле инфляция достигнет нового исторического максимума, Европейский центральный банк (European Central Bank, ECB) повысил учетную ставку на 0,5%, уйдя от политики отрицательных процентных ставок, впервые за 11 лет повысив ставку. ЕCB также представил новый инструмент кризиса задолженности, направленный на предотвращение роста стоимости заимствований для уязвимых экономик. Но, несмотря на сохраняющуюся далеко не радужную картину для региона, активы в европейских золотых ETF продавались в течение месяца, что было вызвано значительным оттоком британских фондов.

США: Данные Монетного двора США показывают, что продажи золотых монет (инвестиционных монет «Американский орел» (American Eagle) и «Американский бизон» (Buffalo)) в июле составили 104 000 унций, что ниже среднего показателя за период с начала года по настоящее время в объеме 158 000 унций. Текущие продажи в годовом исчислении показывают, что в 2022 году продажи могут превзойти показатели 2021 года в объеме 1,6 млн унций и достичь примерно 1,9 млн унций.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





