Отчет WGC: Саморегулируемая организация по золоту в Индии

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Индийское отделение Всемирного совета по золоту (World Gold Council-India) объявило о создании в Индии Саморегулируемой организации (Self-Regulatory Organization, SRO) по золоту со своим новым отчетом - SRO для индийской отрасли, занимающейся золотом.

Создание профессионально управляемой Саморегулируемой организации будет продвигать передовой опыт отрасли, опираясь на работу инициативы Swarna Adarsh Abhiyan, вырабатывая кодекс поведения для каждой отраслевой вертикали, обеспечивая сертификацию членов, которые принимают эти кодексы, взаимодействуя с здравомыслящими заинтересованными сторонами по всей цепочке создания стоимости золота и выступая в поддержку передового опыта.

Сомасундарам П. P. (Somasundaram PR), региональный генеральный директор Индийского отделения Всемирного совета по золоту, сказал: «Индийский рынок золота является одним из крупнейших и самых разнообразных в мире. Тысячи людей работают в отрасли, которая обслуживает этот рынок, и хотя большинство участников действуют в соответствии с лучшими отраслевыми практиками, их усилия не стандартизированы и не систематизированы. Рынок золота Индии теперь готов к следующему этапу эволюции с созданием профессионально управляемой саморегулируемой организации.

Организация будет охранять высокую мораль отрасли. Первые шаги в этом процессе уже сделаны; были проведены консультации с многочисленными заинтересованными сторонами, и в настоящее время проводятся дальнейшие консультации. Мы считаем, что для индийской отрасли, занимающейся золотом, настало время создать собственную саморегулируемую организацию, которая позволит ее членам продемонстрировать свои полномочия, привлечь клиентов, развивать свои компании и укреплять доверие на рынке золота».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





