Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Отчет WGC: Саморегулируемая организация по золоту в Индии
Создание профессионально управляемой Саморегулируемой организации будет продвигать передовой опыт отрасли, опираясь на работу инициативы Swarna Adarsh Abhiyan, вырабатывая кодекс поведения для каждой отраслевой вертикали, обеспечивая сертификацию членов, которые принимают эти кодексы, взаимодействуя с здравомыслящими заинтересованными сторонами по всей цепочке создания стоимости золота и выступая в поддержку передового опыта.
Сомасундарам П. P. (Somasundaram PR), региональный генеральный директор Индийского отделения Всемирного совета по золоту, сказал: «Индийский рынок золота является одним из крупнейших и самых разнообразных в мире. Тысячи людей работают в отрасли, которая обслуживает этот рынок, и хотя большинство участников действуют в соответствии с лучшими отраслевыми практиками, их усилия не стандартизированы и не систематизированы. Рынок золота Индии теперь готов к следующему этапу эволюции с созданием профессионально управляемой саморегулируемой организации.
Организация будет охранять высокую мораль отрасли. Первые шаги в этом процессе уже сделаны; были проведены консультации с многочисленными заинтересованными сторонами, и в настоящее время проводятся дальнейшие консультации. Мы считаем, что для индийской отрасли, занимающейся золотом, настало время создать собственную саморегулируемую организацию, которая позволит ее членам продемонстрировать свои полномочия, привлечь клиентов, развивать свои компании и укреплять доверие на рынке золота».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished