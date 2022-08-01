Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Стратегия бренда Maison Mazerea компании Бургундии обеспечивает заключение договоров о продажах
Компания заключила двухэтапное соглашение с Solid Gold Diamonds, одной из ведущих независимых австралийских ювелирных компаний со штаб-квартирой в Перте, родном городе Burgundy, распложенном в Западной Австралии.
Первый этап включает первоначальное соглашение по свадебным ювелирным украшениям, которое начнет действовать в августе, когда будут представлены бриллианты уникальной огранки бренда Maison Mazerea в дизайнах помолвочных и свадебных украшений, выполненных студией Solid Gold, имеющей соглашение о разделе прибыли от всех продаж.
На втором этапе состоится тесное сотрудничество между Burgundy и Solid Gold в разработке дизайна и производстве эксклюзивной коллекции высококачественных ювелирных украшений с более крупными и дорогостоящими бриллиантами Maison Mazerea, продажи которых начнутся с дебюта коллекции в октябре.
Кроме того, совместные договоренности с Фондом принцессы Грейс (Princess Grace Foundation) и его люксовым брендом Grace de Monaco завершатся эксклюзивной презентацией в Нью-Йорке в ноябре, посвященной запуску проекта, когда ювелирные украшения будут продаваться только по закрытым приглашениям на просмотры.
Кроме того, Burgundy продолжает развивать аналогичные соглашения с другими международными ювелирными компаниями и производителями роскошных часов, при этом текущие продажи будут активизироваться в 2023 году.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished