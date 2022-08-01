Стратегия бренда Maison Mazerea компании Бургундии обеспечивает заключение договоров о продажах

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Компания Burgundy Diamond Mines Limited объявила о ходе реализации стратегии продаж своего бренда ультралюксовых бриллиантов Maison Mazerea. Успешное создание бренда обеспечивает платформу и рыночное позиционирование для начала продаж большого количества дорогих бриллиантов фантазийных цветов, прошедших огранку и полировку в компании Burgundy за последние шесть месяцев.

Компания заключила двухэтапное соглашение с Solid Gold Diamonds, одной из ведущих независимых австралийских ювелирных компаний со штаб-квартирой в Перте, родном городе Burgundy, распложенном в Западной Австралии.

Первый этап включает первоначальное соглашение по свадебным ювелирным украшениям, которое начнет действовать в августе, когда будут представлены бриллианты уникальной огранки бренда Maison Mazerea в дизайнах помолвочных и свадебных украшений, выполненных студией Solid Gold, имеющей соглашение о разделе прибыли от всех продаж.

На втором этапе состоится тесное сотрудничество между Burgundy и Solid Gold в разработке дизайна и производстве эксклюзивной коллекции высококачественных ювелирных украшений с более крупными и дорогостоящими бриллиантами Maison Mazerea, продажи которых начнутся с дебюта коллекции в октябре.

Кроме того, совместные договоренности с Фондом принцессы Грейс (Princess Grace Foundation) и его люксовым брендом Grace de Monaco завершатся эксклюзивной презентацией в Нью-Йорке в ноябре, посвященной запуску проекта, когда ювелирные украшения будут продаваться только по закрытым приглашениям на просмотры.

Кроме того, Burgundy продолжает развивать аналогичные соглашения с другими международными ювелирными компаниями и производителями роскошных часов, при этом текущие продажи будут активизироваться в 2023 году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





