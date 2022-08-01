Компания Cobre пересекла третий участок рудной минерализации меди на проекте Нгами в Ботсване

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Компания Cobre обнаружила третье пересечение медной минерализации в рамках своей текущей программы бурения по лицензиям на медный проект Нгами (Ngami) в медном поясе Калахари в Ботсване.

Согласно визуальным оценкам, скважина NCP09 пересекла 15-метровую зону медного оруденения, начиная с глубины 106 м.

Оруденение состоит из малахита, хризоколлы и тонкозернистого халькоцита, которые включают в себя прожилки, заполнение трещин и мелкозернистую минерализацию вдоль плоскостей напластования и расслоения.

«Продолжающаяся проходка скважины еще раз иллюстрирует протяженность пересеченной медной минерализации на этом интересном объекте, на котором исследования еще не завершены, - сказал председатель совета директоров и управляющий директор Cobre Мартин Холланд (Martin Holland). - След минерализации, который в настоящее время простирается более чем на 3 км, очень соответствует известным месторождениям в медном поясе Калахари».

Медный проект Нгами включает в себя большую часть контакта близкой к поверхности формации, на которой произошло обнаружение большинства месторождений в медном поясе Калахари.

Лицензия Cobre состоит из более чем 500 километров предполагаемых контактов, разделенных на 57 ранжированных целей.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





