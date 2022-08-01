Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
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Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
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Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
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20 июня 2022
Botswana Diamonds подаст заявку на получение разрешения на добычу алмазов в связи с обнаружением еще одного кимберлита на проекте Торни Ривер
«Мы завершили разведку и теперь переходим к разработке рудника, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - У нас уже есть хорошее представление о том, как будет выглядеть рудник. Недавнее бурение определило точку входа для рудника. Следующий этап — уточнение его модели и подача заявки на получение разрешения на добычу».
Компания завершила проходку 12 скважин с обратной циркуляцией, в результате чего было обнаружено пересечение в общей сложности 52 метров кимберлита, причем самое большое пересечение составило 22 метра.
Botswana Diamonds также обнаружила два новых выхода кимберлита на поверхность, которые увеличат ресурс в плане добычи.
В апреле прошлого года компания заявила, что при средней стоимости алмазов в 170 долларов за карат, средних затратах на добычу, ставке дисконтирования 10%, содержании алмазов, равном 40 каратам на сто тонн руды, и объеме добываемого кимберлита в 1,7 млн тонн рудник, скорее всего, будет коммерческим.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished