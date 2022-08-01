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20 июня 2022

Botswana Diamonds подаст заявку на получение разрешения на добычу алмазов в связи с обнаружением еще одного кимберлита на проекте Торни Ривер

Сегодня
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Компания Botswana Diamonds, зарегистрированная на двух биржах, собирается подать заявку на получение разрешения на добычу алмазного сырья, поскольку она обнаружила еще один кимберлит в ходе последней буровой кампании на своем алмазном проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.
«Мы завершили разведку и теперь переходим к разработке рудника, - сказал председатель совета директоров компании Джон Тилинг (John Teeling). - У нас уже есть хорошее представление о том, как будет выглядеть рудник. Недавнее бурение определило точку входа для рудника. Следующий этап — уточнение его модели и подача заявки на получение разрешения на добычу».
Компания завершила проходку 12 скважин с обратной циркуляцией, в результате чего было обнаружено пересечение в общей сложности 52 метров кимберлита, причем самое большое пересечение составило 22 метра.
Botswana Diamonds также обнаружила два новых выхода кимберлита на поверхность, которые увеличат ресурс в плане добычи.
В апреле прошлого года компания заявила, что при средней стоимости алмазов в 170 долларов за карат, средних затратах на добычу, ставке дисконтирования 10%, содержании алмазов, равном 40 каратам на сто тонн руды, и объеме добываемого кимберлита в 1,7 млн тонн рудник, скорее всего, будет коммерческим.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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