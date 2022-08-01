Glencore снизила годовой прогноз производства меди

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Компания Glencore снизила свой годовой прогноз производства меди в основном из-за сохраняющихся геотехнических ограничений, с которыми сталкивается открытый карьер Катанга (Katanga) в Демократической Республике Конго (ДРК), и продолжающейся работы с более высокими объемами кислотоемкой руды.

Генеральный директор компании Гэри Нэгл (Gary Nagle) сказал, что компания снизила свои прогнозы на 5% - до чуть более 1 млн тонн - с предыдущих 1,1 млн тонн меди.

Glencore заявила, что производственные проблемы, стоящие перед рудником Катанга, как ожидается, сохранятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе, на них также будут влиять ограничения доступа к земле, которые рудник пытается решить.

«Мы ускоряем следующую разноску карьера KOV, чтобы устранить некоторые неотложные проблемы, одновременно планируем модернизацию технологического цикла, чтобы соответствовать эволюции рудного тела в течение срока службы рудника», - заявили в компании.

Производство меди компанией из собственных источников в размере 510 200 тонн было на 15% ниже в первой половине 2022 года по сравнению с 598 000 тонн годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





