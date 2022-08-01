Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Glencore снизила годовой прогноз производства меди
Генеральный директор компании Гэри Нэгл (Gary Nagle) сказал, что компания снизила свои прогнозы на 5% - до чуть более 1 млн тонн - с предыдущих 1,1 млн тонн меди.
Glencore заявила, что производственные проблемы, стоящие перед рудником Катанга, как ожидается, сохранятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе, на них также будут влиять ограничения доступа к земле, которые рудник пытается решить.
«Мы ускоряем следующую разноску карьера KOV, чтобы устранить некоторые неотложные проблемы, одновременно планируем модернизацию технологического цикла, чтобы соответствовать эволюции рудного тела в течение срока службы рудника», - заявили в компании.
Производство меди компанией из собственных источников в размере 510 200 тонн было на 15% ниже в первой половине 2022 года по сравнению с 598 000 тонн годом ранее.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished