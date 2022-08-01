Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
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Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
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Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
West African Resources начнет добычу золота на втором руднике в Буркина-Фасо к 2025 году
Согласно ТЭО, свободный от налогообложения денежный поток составит 2,4 млрд долларов США, чистая приведенная стоимость после налогообложения достигнет 856 млн долларов, а дисконтированная норма прибыли будет равна 21% при цене на золото в 1 750 долларов за унцию.
Исполнительный директор WAF Ричард Хайд (Richard Hyde) сказал, что компания стремится финансировать развитие рудника Киака за счет внутреннего денежного потока и долга.
Он сказал также, что WAF наняла ведущую консалтинговую фирму по долговым обязательствам Orimco для оказания помощи в банковском процессе.
«У нас есть бюджет на ранние работы на Киака на 2022 год в размере 20 млн долларов, при этом ожидается, что основные работы начнутся в начале 2023 года, а первое золото будет получено в середине 2025 года, - сообщил Хайд. - WAF находится в захватывающей фазе роста, поскольку к 2025 году мы стремимся стать многопрофильным производителем золота в объеме 400 000 унций в год».
West African приобрела 90% акций проекта Kiaka у компании B2Gold в прошлом году за 100 млн долларов.
Киака находится в 45 километрах от существующего золотого рудника WAF Санбрадо (Sanbrado), что позволяет компании использовать свои опытные управленческие и производственные кадры в регионе.
Проект, ресурсы которого составляют 7,7 млн унций золота, был предоставлен компании в аренду на 20 лет.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished