West African Resources начнет добычу золота на втором руднике в Буркина-Фасо к 2025 году

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Технико-экономическое обоснование (ТЭО) месторождения Киака (Kiaka) в Буркина-Фасо, подготовленное компанией West African Resources (WAF), показывает, что это будет долгосрочный низкозатратный проект по добыче золота в среднем на уровне 219 000 унций в год в течение восемнадцати с половиной лет начиная с 2025 года.

Согласно ТЭО, свободный от налогообложения денежный поток составит 2,4 млрд долларов США, чистая приведенная стоимость после налогообложения достигнет 856 млн долларов, а дисконтированная норма прибыли будет равна 21% при цене на золото в 1 750 долларов за унцию.

Исполнительный директор WAF Ричард Хайд (Richard Hyde) сказал, что компания стремится финансировать развитие рудника Киака за счет внутреннего денежного потока и долга.

Он сказал также, что WAF наняла ведущую консалтинговую фирму по долговым обязательствам Orimco для оказания помощи в банковском процессе.

«У нас есть бюджет на ранние работы на Киака на 2022 год в размере 20 млн долларов, при этом ожидается, что основные работы начнутся в начале 2023 года, а первое золото будет получено в середине 2025 года, - сообщил Хайд. - WAF находится в захватывающей фазе роста, поскольку к 2025 году мы стремимся стать многопрофильным производителем золота в объеме 400 000 унций в год».

West African приобрела 90% акций проекта Kiaka у компании B2Gold в прошлом году за 100 млн долларов.

Киака находится в 45 километрах от существующего золотого рудника WAF Санбрадо (Sanbrado), что позволяет компании использовать свои опытные управленческие и производственные кадры в регионе.

Проект, ресурсы которого составляют 7,7 млн унций золота, был предоставлен компании в аренду на 20 лет.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





