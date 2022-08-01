«Норникель» объявляет промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 года

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявляет промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 1 ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА

Консолидированная выручка составила 9 млрд долл. США, практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом эффект более высокой цены на цветные металлы, а также рост объема производства, вызванного устранением последствий аварий на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» и Норильской обогатительной фабрике, был нивелирован снижением цены на палладий и снижением объемов продаж, из-за нарушения логистических цепочек в 2022 году и реализации металлов с остатка в 2021 году;

Показатель EBITDA снизился на 16% до 4,8 млрд долл. США вследствие роста себестоимости, вызванного, прежде всего, ростом расходов на персонал и увеличением НДПИ. Рентабельность EBITDA составила 53%;

Чистая прибыль увеличилась на 18% и составила 5,1 млрд долл. США в первую очередь за счет значительного укрепления курса рубля на конец отчетного периода и, как следствие, переоценки долговых обязательств в иностранной валюте;

Объем капитальных вложений увеличился на 83% до 1,8 млрд долл. США благодаря плановому росту инвестиций в ключевые экологические и горно-металлургические проекты, а также капитализируемые ремонты, направленные на повышение промышленной безопасности и снижение физических рисков;

Чистый оборотный капитал вырос до 3,8 млрд долл. США, в основном, за счет значительного укрепления курса рубля, роста запасов металлопродукции, материалов и запасных частей, а также амортизации авансов от покупателей и сокращения услуг факторинга;

Свободный денежный поток сократился на 25% год-к-году до 1,1 млрд долл. США, прежде всего, за счет снижения EBITDA, увеличения оборотного капитала и роста капитальных затрат, что было частично компенсировано возмещением Компанией экологического ущерба в 2021 году;

Чистый долг вырос в 2 раза до 10,2 млрд долл. США вследствие снижения свободного денежного потока, а также выплаты дивидендов за 2021 год общей суммой около 6,2 млрд долл. США. При этом соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2022 года составило 1,1x. Компания продолжает исполнять свои долговые обязательства в полном объеме;

Ограничительные меры экономического характера, введенные рядом стран против России, создают риски для производственной, сбытовой и инвестиционной деятельности компании. Для их минимизации «Норникель» разработал соответствующие мероприятия и организовал работу по импортозамещению необходимых товаров и услуг с альтернативными поставщиками.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

5 июля 2022 года Совет директоров «Норникеля» принял решение о созыве 11 августа 2022 года внеочередного Общего собрания акционеров с целью уменьшить уставный капитал Компании на 791 227 рублей до 152 863 397 рублей путем погашения приобретенных 791 227 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Владимир Малахов, Rough&Polished