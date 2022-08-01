Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Неопределенность на алмазно-бриллиантовом рынке во время летнего спада
Алмазный индекс RapNet (RAPI™) для товаров весом 1 карат упал на 2,6% в июле, но остался на 4,6% выше, чем в начале года.
Центры по производству бриллиантов испытывали некоторое затишье из-за высоких цен на алмазное сырье и снижения спроса на конечную продукцию. При этом бизнес дилеров в США оставался устойчивым, несмотря на экономические проблемы, получая постоянные краткосрочные заказы от ювелиров.
Располагаемый доход населения в США оказался под давлением. Потребительское доверие упало, так как инфляция выросла до 9,1%, а Федеральная резервная система в июле повысила процентные ставки на 0,75 процентных пункта. Тем не менее розничная торговля ювелирными изделиями продолжала улучшаться по сравнению с 2021 годом.
По данным Mastercard, июньские продажи ювелирных изделий выросли на 16% в годовом исчислении. Европейские люксовые бренды сообщили о блестящих результатах первого полугодия. Показатели китайских ювелирных предприятий снизились в силу продолжающихся сбоев в работе из-за COVID-19 и экономической слабости.
Опасения усилились по поводу поставок сырья. Мировые продажи алмазного сырья снизились с марта из-за санкций США и Европы в отношении АЛРОСА и ограничений в отношении российских банков. Отсутствие товаров АЛРОСА подстегнуло спрос на продукцию, произведенную за пределами России - De Beers и Rio Tinto продемонстрировали значительный рост производства и более высокие цены на свою продукцию в первом полугодии. Индекс цен на сырье De Beers завершил этот период ростом на 28% к уровню первого полугодия 2021 года.
Товарные запасы бриллиантов остаются высокими. Нехватка продукции АЛРОСА еще не повлияла на рынок бриллиантов. Активные закупки алмазного сырья в первом квартале обеспечили достаточное количество бриллиантов для удовлетворения спроса в последующие месяцы.
Сектор бриллиантов может начать ощущать отсутствие российских поставок в третьем квартале, поскольку постсанкционная добыча АЛРОСА будет недоступна. Краткосрочные ожидания снизились из-за экономической осторожности и падения спроса на бриллианты. В условиях ослабленного потребительского спроса торговля ожидает медленного роста в третьем квартале, но есть оптимизм в отношении праздничного периода, отмечает diamonds.net.
Алекс Шишло для Rough&Polished