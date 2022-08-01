Неопределенность на алмазно-бриллиантовом рынке во время летнего спада

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Торговля бриллиантами в июле замедлилась, так как американские дилеры закрылись на двухнедельные летние каникулы. Экономическая и геополитическая неопределенность усилили осторожность торговцев, что привело к снижению цен на бриллианты, пишет интернет-ресурс diamonds.net.

Алмазный индекс RapNet (RAPI™) для товаров весом 1 карат упал на 2,6% в июле, но остался на 4,6% выше, чем в начале года.

Центры по производству бриллиантов испытывали некоторое затишье из-за высоких цен на алмазное сырье и снижения спроса на конечную продукцию. При этом бизнес дилеров в США оставался устойчивым, несмотря на экономические проблемы, получая постоянные краткосрочные заказы от ювелиров.

Располагаемый доход населения в США оказался под давлением. Потребительское доверие упало, так как инфляция выросла до 9,1%, а Федеральная резервная система в июле повысила процентные ставки на 0,75 процентных пункта. Тем не менее розничная торговля ювелирными изделиями продолжала улучшаться по сравнению с 2021 годом.

По данным Mastercard, июньские продажи ювелирных изделий выросли на 16% в годовом исчислении. Европейские люксовые бренды сообщили о блестящих результатах первого полугодия. Показатели китайских ювелирных предприятий снизились в силу продолжающихся сбоев в работе из-за COVID-19 и экономической слабости.

Опасения усилились по поводу поставок сырья. Мировые продажи алмазного сырья снизились с марта из-за санкций США и Европы в отношении АЛРОСА и ограничений в отношении российских банков. Отсутствие товаров АЛРОСА подстегнуло спрос на продукцию, произведенную за пределами России - De Beers и Rio Tinto продемонстрировали значительный рост производства и более высокие цены на свою продукцию в первом полугодии. Индекс цен на сырье De Beers завершил этот период ростом на 28% к уровню первого полугодия 2021 года.

Товарные запасы бриллиантов остаются высокими. Нехватка продукции АЛРОСА еще не повлияла на рынок бриллиантов. Активные закупки алмазного сырья в первом квартале обеспечили достаточное количество бриллиантов для удовлетворения спроса в последующие месяцы.

Сектор бриллиантов может начать ощущать отсутствие российских поставок в третьем квартале, поскольку постсанкционная добыча АЛРОСА будет недоступна. Краткосрочные ожидания снизились из-за экономической осторожности и падения спроса на бриллианты. В условиях ослабленного потребительского спроса торговля ожидает медленного роста в третьем квартале, но есть оптимизм в отношении праздничного периода, отмечает diamonds.net.



Алекс Шишло для Rough&Polished





