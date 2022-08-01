Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
North Arrow сообщила результаты крупнообъемного отбора проб на алмазном проекте Науджаат
Сегодняшние результаты, представляющие собой окончательные 30% (498 сухих тонн) объемной пробы, были извлечены полностью на участке A88 месторождения Q1-4 и соответствуют результатам первоначальных 70% (1 326 сухих тонн) проб, о которых сообщалось 26 апреля 2022 года.
Основные новые результаты: в объемной пробе A88 из 498 сухих тонн было извлечено 99 алмазов общим весом 55,80 карата; 10,1% этих алмазов цветные; 30% алмазов по цвету классифицируются как «интенсивные» или «яркие»; 90% алмазов отнесены к оранжевому цвету в качестве доминирующего и считающегося одним из самых редких цветов у природных камней.
«Отбор крупнообъемных проб на месторождении Q1-4 в 2021 году подтвердил наличие важной, потенциально ценной популяции необычных оранжевых и желтых алмазов как на участке A28, так и на участке A88 алмазного месторождения. Это весьма обнадеживает, поскольку извлечение алмаза в семь каратов - самого крупного камня, добытого на сегодняшний день на месторождении, хотя он классифицируется как борт, указывает на потенциал Q1-4 для производства более крупных алмазов. Следующие шаги в нашей текущей оценке будут включать в себя моделирование распределения алмазов по размерам, а также рассмотрение вариантов пробной огранки цветных алмазов, чтобы лучше понять цветовые характеристики конечных бриллиантов и их потенциал для повышения стоимости при создании ювелирных изделий, относящихся к классу роскоши», - прокомментировал Кен Армстронг (Ken Armstrong), президент и главный исполнительный директор North Arrow.
Алекс Шишло для Rough&Polished