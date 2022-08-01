North Arrow сообщила результаты крупнообъемного отбора проб на алмазном проекте Науджаат

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North Arrow Minerals Inc. сообщила об окончательном извлечении алмазов из объемной пробы весом 1 823,6 тонны, взятой в 2021 году с месторождения алмазов Q1-4 на проекте Науджаат (Naujaat) в канадской провинции Нунавут.

Сегодняшние результаты, представляющие собой окончательные 30% (498 сухих тонн) объемной пробы, были извлечены полностью на участке A88 месторождения Q1-4 и соответствуют результатам первоначальных 70% (1 326 сухих тонн) проб, о которых сообщалось 26 апреля 2022 года.

Основные новые результаты: в объемной пробе A88 из 498 сухих тонн было извлечено 99 алмазов общим весом 55,80 карата; 10,1% этих алмазов цветные; 30% алмазов по цвету классифицируются как «интенсивные» или «яркие»; 90% алмазов отнесены к оранжевому цвету в качестве доминирующего и считающегося одним из самых редких цветов у природных камней.

«Отбор крупнообъемных проб на месторождении Q1-4 в 2021 году подтвердил наличие важной, потенциально ценной популяции необычных оранжевых и желтых алмазов как на участке A28, так и на участке A88 алмазного месторождения. Это весьма обнадеживает, поскольку извлечение алмаза в семь каратов - самого крупного камня, добытого на сегодняшний день на месторождении, хотя он классифицируется как борт, указывает на потенциал Q1-4 для производства более крупных алмазов. Следующие шаги в нашей текущей оценке будут включать в себя моделирование распределения алмазов по размерам, а также рассмотрение вариантов пробной огранки цветных алмазов, чтобы лучше понять цветовые характеристики конечных бриллиантов и их потенциал для повышения стоимости при создании ювелирных изделий, относящихся к классу роскоши», - прокомментировал Кен Армстронг (Ken Armstrong), президент и главный исполнительный директор North Arrow.



Алекс Шишло для Rough&Polished





