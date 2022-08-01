Гражданин Намибии предстал перед судом ЮАР за незаконное хранение необработанных алмазов

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В понедельник гражданин Намибии предстал перед магистратским судом Вустера в Южной Африке после того, как у него были обнаружены необработанные алмазы.

По сообщению веб-портала IOL, на прошлой неделе в четверг его схватили члены подразделения полиции по борьбе с бандитизмом, воспользовавшиеся наводкой.

«Полиция получила информацию о красной автомашине Toyota Corolla, в которой у одного из пассажиров были алмазы, - заявил представитель провинциальной полиции сержант Уэсли Твигг (Wesley Twigg). - Информация была проверена, автомобиль и его пассажиры были обысканы. У одного из пассажиров было обнаружено шесть необработанных алмазов».

Стоимость драгоценных камней неизвестна.

Также неясно, были ли алмазы ввезены контрабандой из Намибии или незаконно добыты в Южной Африке.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





