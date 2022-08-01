Ангола заработала 1 млрд долларов в виде дохода от алмазов за первое полугодие

Сегодня Новости

Согласно данным, опубликованным министерством финансов страны, в первой половине 2022 года Ангола продала около 4,3 млн каратов алмазов на сумму чуть более 1 млрд долларов США.

Эта южноафриканская страна начала год на подъеме, продав около 1,2 млн каратов алмазного сырья на сумму 286 млн долларов по средней цене 4 080 долларов за карат.

Продажи в феврале упали до 40 446 каратов, что принесло стране около 38 млн долларов, но

восстановились в марте, когда Ангола продала около 600 000 каратов по средней цене 450 долларов, заработав 2,2 млн долларов.

Страна также продала 988 000 каратов алмазов в мае и 963 000 каратов в июне, что принесло ей соответственно 220 млн и 182 млн долларов.

В 2021 году Ангола произвела 9,4 млн каратов алмазов на сумму 1,5 млрд долларов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





