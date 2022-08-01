Во втором квартале 2022 года общая цена на цветные бриллианты выросла на 0,8%

Сегодня Новости

Фонд исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) объявил результаты Индекса цветных бриллиантов за второй квартал 2022 года. Рост цен на бриллианты всех цветов и размеров продолжился в этом квартале, в среднем на 0,8%. Эта восходящая тенденция очевидна по сравнению с другими глобальными индексами, такими как Dow Jones -1,3%, S&P -16,4%, золото -6,7% и белые бриллианты -4,0%.

Бриллианты ярких цветовых категорий Fancy Vivids во втором квартале показали рост на 1%, при этом рост за последние 12 месяцев составил 2,6%. Категории цветовой насыщенности Fancy и Fancy Intense показали рост на 0,7% и 0,8% соответственно, при росте на 3,5% и 3,2% за последние 12 месяцев.

Сегмент камней желтого цвета в целом вырос на 0,9% во втором квартале, в первую очередь за счет роста на 1,5% в категории Fancy и на 1,2% в категории Fancy Intense. Розовые бриллианты выросли в целом на 0,8%, в основном за счет категории Fancy Vivid, стоимость в которой выросла на 1,5%, а также за счет камней категории Fancy Vivid весом 10 каратов и камней категории Fancy весом 2 карата, в каждой из которых цены выросли на 0,9%. 10-каратные голубые камни всех градаций цветовой интенсивности продемонстрировали самый высокий рост - на 2,1%, при этом камни категории Fancy весом 10 каратов в этом квартале выросли в цене на 2,2%, а камни категории Fancy Vivid весом 10 каратов заняли второе место, увеличившись в цене на 2,1%.

По словам члена правления FCRF Ишайи Гола (Ishaia Gol), рост цен обусловлен двумя рыночными силами: высоким спросом на цветные бриллианты в рознице и жесткой конкуренцией на тендерах.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





