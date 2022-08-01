Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
01 августа 2022
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Во втором квартале 2022 года общая цена на цветные бриллианты выросла на 0,8%
Бриллианты ярких цветовых категорий Fancy Vivids во втором квартале показали рост на 1%, при этом рост за последние 12 месяцев составил 2,6%. Категории цветовой насыщенности Fancy и Fancy Intense показали рост на 0,7% и 0,8% соответственно, при росте на 3,5% и 3,2% за последние 12 месяцев.
Сегмент камней желтого цвета в целом вырос на 0,9% во втором квартале, в первую очередь за счет роста на 1,5% в категории Fancy и на 1,2% в категории Fancy Intense. Розовые бриллианты выросли в целом на 0,8%, в основном за счет категории Fancy Vivid, стоимость в которой выросла на 1,5%, а также за счет камней категории Fancy Vivid весом 10 каратов и камней категории Fancy весом 2 карата, в каждой из которых цены выросли на 0,9%. 10-каратные голубые камни всех градаций цветовой интенсивности продемонстрировали самый высокий рост - на 2,1%, при этом камни категории Fancy весом 10 каратов в этом квартале выросли в цене на 2,2%, а камни категории Fancy Vivid весом 10 каратов заняли второе место, увеличившись в цене на 2,1%.
По словам члена правления FCRF Ишайи Гола (Ishaia Gol), рост цен обусловлен двумя рыночными силами: высоким спросом на цветные бриллианты в рознице и жесткой конкуренцией на тендерах.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished