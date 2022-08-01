Rio Tinto продала роялти по лицензии на добычу золота на руднике Кортес за 525 млн долларов

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Компания Rio Tinto завершила продажу роялти в рамках лицензии на территорию, включающую производственную зону рудника Кортес (Cortez) и разрабатываемый проект Формайл (Fourmile) в Неваде, компании RG Royalties LLC, «дочке», находящейся в прямой собственности Royal Gold Inc., за 525 млн долларов денежными средствами.

Роялти по лицензии на добычу золота составляет 1,2% от валовой добычи драгоценного металла на руднике Кортес, которым управляет Nevada Gold Mines, совместное предприятие Barrick Gold Corporation и Newmont Corporation, а также проекта Формайл, который на 100% принадлежит компании Barrick Gold и управляется ею.

Rio Tinto получила право на роялти в качестве частичного вознаграждения за продажу своей 40%-ной доли в комплексе Кортес компании Barrick в 2008 году. Выплаты роялти начнутся, как только комплекс Кортес произведет в общей сложности 15 млн унций золота с 2008 года. Ожидается, что это произойдет неизбежно.

Финансовый директор Rio Tinto Питер Каннингем (Peter Cunningham) сказал: «Эта транзакция раскрывает скрытую ценность нашего портфеля и немедленно высвобождает денежные средства».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





