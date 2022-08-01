Компания Royal Bafokeng Platinum добилась исторического показателя в сфере промышленной безопасности

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Компания Royal Bafokeng Platinum достигла исторического показателя в сфере промышленной безопасности, зарегистрировав 3 июля 2022 года 3 000 000 рабочих смен без смертельных исходов.

Горнодобывающая компания сообщила, что коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности и коэффициент частоты серьезных травм улучшились на 32,5% и 31,0% соответственно.

Вместе с тем имело место ухудшение коэффициента общей частоты травматизма на 8,7%.

Горнодобывающая компания сообщила, что общий объем добытой руды увеличился на 8,1%, до 2 333 тыс. тонн; объем переработанной руды вырос на 6,7%, до 2 304 тыс. тонн; а объем металлов в составе корзины 4E в концентрате увеличился на 4,5%, до 225,5 тыс. унций.

«Несмотря на эти сообщения об увеличении добычи, общий объем производства не соответствовал нашим операционным ожиданиям», - говорится в сообщении Royal Bafokeng Platinum.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





