Зимбабве обдумывает повышение налогов на платину

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Зимбабве собирается увеличить ставку роялти для производителей платины с 1 января 2023 года, чтобы увеличить поступления в бюджет, сокращающиеся в результате экономических проблем, с которыми сталкивается эта южноафриканская страна.

Министр финансов Мтули Нкубе (Mthuli Ncube) заявил на прошлой неделе в своем обзоре среднесрочного бюджета, что ставка для добытчиков платины удвоится до 5%.

«Учитывая тот факт, что налоговый режим является основным инструментом для распределения выгод от невосполняемых полезных ископаемых, а также обеспечивает важный источник государственных доходов, необходимо максимизировать доходы казны», — сказал он.

Ставка роялти на платину была снижена с 10% в 2015 году до 2,5% в соответствии с решением суда.

Впоследствии сниженная ставка была в равной степени вменена всем производителям платины.

Зимбабве обладает третьими по величине известными запасами платины в мире после России и Южной Африки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





