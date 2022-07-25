Суд прекратил производство по иску об оспаривании сделки с алмазодобытчиком «АГД»

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(INTERFAX.RU) - Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску, оспаривающему сделку по продаже алмазодобытчика «АГД Даймондс», следует из картотеки суда.

«ЛУКОЙЛ» в 2017 году продал актив компании ООО «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ, структура банкротящегося «Открытие холдинга») за $1,45 млрд.

В 2020 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала развернуть сделку, так как «Открытие холдинг» при покупке АГД скрыл от ведомства данные о наличии у трех акционеров компании иностранного гражданства. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк «Открытие», который через несколько месяцев после сделки попал на санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, посчитали в ФАС.

Спорную сделку частично финансировал ВТБ, выдав кредит ОПИ на $873 млн. В этой связи госбанк участвовал в процессе в качестве третьего лица.

Стороны планировали заключить мировое соглашение.





