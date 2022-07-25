Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
Вчера
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Суд прекратил производство по иску об оспаривании сделки с алмазодобытчиком «АГД»
«ЛУКОЙЛ» в 2017 году продал актив компании ООО «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ, структура банкротящегося «Открытие холдинга») за $1,45 млрд.
В 2020 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала развернуть сделку, так как «Открытие холдинг» при покупке АГД скрыл от ведомства данные о наличии у трех акционеров компании иностранного гражданства. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк «Открытие», который через несколько месяцев после сделки попал на санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, посчитали в ФАС.
Спорную сделку частично финансировал ВТБ, выдав кредит ОПИ на $873 млн. В этой связи госбанк участвовал в процессе в качестве третьего лица.
Стороны планировали заключить мировое соглашение.