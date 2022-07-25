Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
Вчера
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Индия открыла первую международную биржу драгоценных металлов в штате Гуджарат
Согласно заявлению IFSCA, IIBX «будет способствовать эффективному выявлению цен и обеспечит стандартизацию, обеспечение качества и целостность источников, а также придаст импульс превращению золота в финансовый инструмент в Индии». Эта инициатива даст стране возможность занять свое законное место на рынке драгоценных металлов и добросовестно и качественно обслуживать глобальную цепочку создания стоимости.
Индийская международная биржа драгоценных металлов (India International Bullion Exchange, IIBX) является третьей биржей такого рода в мире и будет способствовать переходу индийского рынка драгоценных металлов к более организованной структуре, предоставляя квалифицированным ювелирам прямой доступ к импорту золота напрямую через механизм обмена.
Во время мероприятия премьер-министр Моди сказал, что Индия не должна признаваться только большим рынком драгоценных металлов, а должна быть признана «маркет-мейкером».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished