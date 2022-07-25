Индия открыла первую международную биржу драгоценных металлов в штате Гуджарат

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Первую в Индии Международную биржу драгоценных металлов в штате Гуджарат открыл 29 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди. Биржа была запущена в работу в Международном центре финансовых услуг (International Financial Services Centre, IFSC) в Гуджаратском международном финансовом технологическом городке (Gujarat International Finance Tec-City or GIFT City) в Гандинагаре.

Согласно заявлению IFSCA, IIBX «будет способствовать эффективному выявлению цен и обеспечит стандартизацию, обеспечение качества и целостность источников, а также придаст импульс превращению золота в финансовый инструмент в Индии». Эта инициатива даст стране возможность занять свое законное место на рынке драгоценных металлов и добросовестно и качественно обслуживать глобальную цепочку создания стоимости.

Индийская международная биржа драгоценных металлов (India International Bullion Exchange, IIBX) является третьей биржей такого рода в мире и будет способствовать переходу индийского рынка драгоценных металлов к более организованной структуре, предоставляя квалифицированным ювелирам прямой доступ к импорту золота напрямую через механизм обмена.

Во время мероприятия премьер-министр Моди сказал, что Индия не должна признаваться только большим рынком драгоценных металлов, а должна быть признана «маркет-мейкером».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





