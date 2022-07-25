В середине августа Informa Markets Jewellery организует гибридный саммит по искусственным бриллиантам на полях выставки в Шэньчжэне

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16 августа компания Informa Markets Jewellery проведет гибридный саммит по искусственным бриллиантам. Мероприятие пройдет с 14:00 до 17:00 по гонконгскому времени на полях выставки «Ювелирные сезоны в Шэньчжэне» (Jewellery Seasons Shenzhen) в Шэньчжэньском выставочном центре. Оно также будет транслироваться в прямом эфире на платформе Zoom для международной аудитории.

Мероприятие, проводимое на английском языке с китайскими субтитрами, продемонстрирует маркетинговые, продуктовые и дистрибьюторские стратегии ведущих ювелирных брендов, а также проанализирует области роста брендовых украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами.

Топ-менеджеры ведущих ювелирных брендов, работающих с лабораторными бриллиантами, расскажут, как они обслуживают потребителей нового поколения. Спикеры: Зулу Геврия (Zulu Ghevriya), соучредитель и генеральный директор международного ювелирного бренда LGD Smiling Rocks; Кидд Гао (Kidd Gao), вице-президент по продажам Signity в Азиатско-Тихоокеанском регионе; и Рен Лю (Ren Liu), соучредитель и бренд-партнер компании Light Mark, ведущего производителя и бренда выращенных в лаборатории бриллиантов в материковом Китае.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





