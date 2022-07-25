Diamcor Mining не смогла предоставить прошедшие аудит результаты своей работы

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Компания Diamcor Mining не предоставила свою прошедшую аудит финансовую отчетность, а также соответствующие комментарии и анализ руководства за отчетный год, закончившийся 31 марта 2022 года, до установленного срока 29 июля.

В сообщении компании говорится, что причины задержки подачи документации включают в себя неспособность завершить южноафриканскую часть годового аудита компании в обычные сроки в результате продолжающихся задержек, связанных с отключением электроэнергии, и неспособность канадских аудиторов завершить свою работу из-за надежды на завершение аудиторской работы в Южной Африке.

Горнодобывающие предприятия компании расположены в Южной Африке, где постоянно происходят отключения электроэнергии.

«Компания работает со своими аудиторами по оставшимся вопросам, чтобы завершить аудит финансовой отчетности за год, закончившийся 31 марта 2022 года», — говорится в сообщении Diamcor Mining. Компания рассчитывает раскрыть финансовую информацию до 31 августа 2022 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





