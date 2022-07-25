Южнокорейская LG Energy Solution запускает заводы по переработке никеля в Индонезии

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Южнокорейская компания LG Energy Solution (LGES) в прошлую среду начала строительство заводов по переработке никеля в Индонезии, что является частью инвестиций компании в размере $9,8 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей.

Компания построит металлоплавильный завод стоимостью 3,5 млрд долларов мощностью 150 000 тонн сульфата никеля в год. Она также построит завод стоимостью 2,4 млрд долларов в парке Батанг для производства 220 000 тонн прекурсоров и 42 000 тонн катодов в год. Это обеспечит основное сырье для запланированного завода по производству аккумуляторных батарей мощностью 200 гигаватт-часов в промышленном городе Караванг на Западной Яве стоимостью 3,6 млрд долларов.

LGES и государственная горнодобывающая компания Индонезии Aneka Tambang подпишут в сентябре соглашение о совместных инвестициях в никелевый рудник стоимостью 300 млн долларов на восточном острове Хальмахера для производства 16 млн тонн никелевой руды.

Обладая крупнейшими в мире запасами никеля, Индонезия стремится стать крупным производителем продукции на основе никеля. Индонезия прекратила экспорт никелевой руды в 2020 году, чтобы привлечь иностранные инвестиции для развития своей перерабатывающей промышленности. Индонезия также хочет воспроизвести эту стратегию для других природных ресурсов, включая прекращение экспорта необработанных бокситов и олова.



Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished





