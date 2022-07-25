Южнокорейская LG Energy Solution запускает заводы по переработке никеля в Индонезии

Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательной способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
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Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Южнокорейская LG Energy Solution запускает заводы по переработке никеля в Индонезии
Компания построит металлоплавильный завод стоимостью 3,5 млрд долларов мощностью 150 000 тонн сульфата никеля в год. Она также построит завод стоимостью 2,4 млрд долларов в парке Батанг для производства 220 000 тонн прекурсоров и 42 000 тонн катодов в год. Это обеспечит основное сырье для запланированного завода по производству аккумуляторных батарей мощностью 200 гигаватт-часов в промышленном городе Караванг на Западной Яве стоимостью 3,6 млрд долларов.
LGES и государственная горнодобывающая компания Индонезии Aneka Tambang подпишут в сентябре соглашение о совместных инвестициях в никелевый рудник стоимостью 300 млн долларов на восточном острове Хальмахера для производства 16 млн тонн никелевой руды.
Обладая крупнейшими в мире запасами никеля, Индонезия стремится стать крупным производителем продукции на основе никеля. Индонезия прекратила экспорт никелевой руды в 2020 году, чтобы привлечь иностранные инвестиции для развития своей перерабатывающей промышленности. Индонезия также хочет воспроизвести эту стратегию для других природных ресурсов, включая прекращение экспорта необработанных бокситов и олова.
Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished