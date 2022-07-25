Lucapa Diamond увеличила производство алмазов на Луло во втором квартале

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Во втором квартале 2022 года Lucapa Diamond добыла 7 791 карат алмазного сырья, в том числе 113 камней специальных размеров, на принадлежащем ей на 40% аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе.

В сообщении компании говорится, что из извлеченных алмазов специальных размеров самым крупным был коричневый камень весом 115 каратов, а также несколько розовых и желтых алмазов.

Добыча алмазов в каратах оказалась на 19% выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, когда был добыт 6 551 карат.

Согласно Lucapa Diamond, вошедший в историю 170-каратный розовый алмаз под названием «Роза Луло» (The Lulo Rose) был обнаружен после окончания квартала.

Рудник Мотаэ (Mothae) в Лесото, принадлежащий Lucapa на 70%, за отчетный квартал произвел 9 341 карат алмазного сырья, что на 3% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда добыча составила 9 603 карата.

В течение квартала на Мотаэ было извлечено 62 алмаза специальных размеров, в том числе алмаз ювелирного качества типа I весом 204 карата.

На руднике также был добыт алмаз весом 129 каратов, но он был низкого качества.

«Частое извлечение крупных дорогостоящих алмазов на Луло продолжает подчеркивать важность открытия первоисточника в Анголе, - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Завод по переработке кимберлита, который скоро будет введен в эксплуатацию, а также возможность гораздо чаще и эффективнее дробить и обрабатывать массивные образцы кимберлита, несомненно, значительно приблизит Lucapa и ее партнеров к достижению нашей цели по обнаружению потенциально уникального источника».

Он также сказал, что инфляционная среда и ограниченное предложение алмазного сырья повлияли на работу рудника Мотаэ в первом полугодии.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





