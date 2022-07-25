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20 июня 2022
Lucapa Diamond увеличила производство алмазов на Луло во втором квартале
В сообщении компании говорится, что из извлеченных алмазов специальных размеров самым крупным был коричневый камень весом 115 каратов, а также несколько розовых и желтых алмазов.
Добыча алмазов в каратах оказалась на 19% выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, когда был добыт 6 551 карат.
Согласно Lucapa Diamond, вошедший в историю 170-каратный розовый алмаз под названием «Роза Луло» (The Lulo Rose) был обнаружен после окончания квартала.
Рудник Мотаэ (Mothae) в Лесото, принадлежащий Lucapa на 70%, за отчетный квартал произвел 9 341 карат алмазного сырья, что на 3% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда добыча составила 9 603 карата.
В течение квартала на Мотаэ было извлечено 62 алмаза специальных размеров, в том числе алмаз ювелирного качества типа I весом 204 карата.
На руднике также был добыт алмаз весом 129 каратов, но он был низкого качества.
«Частое извлечение крупных дорогостоящих алмазов на Луло продолжает подчеркивать важность открытия первоисточника в Анголе, - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Завод по переработке кимберлита, который скоро будет введен в эксплуатацию, а также возможность гораздо чаще и эффективнее дробить и обрабатывать массивные образцы кимберлита, несомненно, значительно приблизит Lucapa и ее партнеров к достижению нашей цели по обнаружению потенциально уникального источника».
Он также сказал, что инфляционная среда и ограниченное предложение алмазного сырья повлияли на работу рудника Мотаэ в первом полугодии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished