Сдвоенные международные ювелирные выставки HKTDC в Гонконге открыты для публики

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Организованные Советом по развитию торговли в Гонконге (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), 38-я Гонконгская международная выставка ювелирных изделий HKTDC и 8-я Гонконгская международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга HKTDC открываются сегодня в Гонконгском выставочном центре и будут проходить в течение пяти дней - с 29 июля по 2 августа.

HKTDC также проводит первый «Просто покупательский фестиваль» (Simply Shopping Fest) с сегодняшнего дня до 1 августа, который тоже проводится в Гонконгском выставочном центре. В двух ювелирных выставках принимают участие более 430 экспонентов, а фестиваль собрал более 570 экспонентов, предлагая публике насыщенное событиями место, где можно провести выходные и насладиться покупками.

Сегодняшнюю церемонию открытия ювелирных выставок провел член Законодательного совета Гонконга Питер Шуй (Peter Shui). Выступая на церемонии, Маргарет Фонг (Margaret Fong), генеральный директор HKTDC, сказала: «В общей сложности в трех мероприятиях принимают участие более 1 000 экспонентов, что делает это настоящей торговой феерией для нетерпеливых посетителей в золотой период лета. Мы надеемся, что выставки создадут множество деловых возможностей для всех наших экспонентов и обеспечат отличный день для посетителей».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





