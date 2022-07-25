Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Сдвоенные международные ювелирные выставки HKTDC в Гонконге открыты для публики
HKTDC также проводит первый «Просто покупательский фестиваль» (Simply Shopping Fest) с сегодняшнего дня до 1 августа, который тоже проводится в Гонконгском выставочном центре. В двух ювелирных выставках принимают участие более 430 экспонентов, а фестиваль собрал более 570 экспонентов, предлагая публике насыщенное событиями место, где можно провести выходные и насладиться покупками.
Сегодняшнюю церемонию открытия ювелирных выставок провел член Законодательного совета Гонконга Питер Шуй (Peter Shui). Выступая на церемонии, Маргарет Фонг (Margaret Fong), генеральный директор HKTDC, сказала: «В общей сложности в трех мероприятиях принимают участие более 1 000 экспонентов, что делает это настоящей торговой феерией для нетерпеливых посетителей в золотой период лета. Мы надеемся, что выставки создадут множество деловых возможностей для всех наших экспонентов и обеспечат отличный день для посетителей».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished