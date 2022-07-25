Эксклюзив
Антонио Чечере, президент Женевской алмазной биржи, предупреждает о возможном росте инфляции и сокращении покупательской способности потребителей
Антонио Чечере (Antonio Cecere) является управляющим директором Cecere Group, которая работает в секторе бриллиантов и предметов роскоши и включает в себя Cecere Monaco - узкоспециализированную фирму, занимающуюся альтернативными инвестициями...
Сегодня
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
Встреча покупателей и продавцов платины вызвала ажиотаж в индийском ювелирном секторе
Встреча, организованная только для избранных авторизованных производителей платиновых ювелирных изделий и розничных партнеров в рамках программы PGI, продемонстрировала истинный потенциал платины и предоставила возможности для расширения и углубления платинового бизнеса.
В пятом выпуске мероприятия приняли участие более 9 производителей и более 65 розничных продавцов. Производители продемонстрировали некоторые из самых уникальных изделий, в том числе тщательно подобранную коллекцию бестселлеров из основных категорий, таких как обручальные кольца «Платиновая любовь» (Platinum Love Bands), коллекция «Платиновая нежность» (Platinum Evara) и платиновые украшения для мужчин.
В мероприятии приняли участие ключевые стратегические партнеры PGI, в том числе компании Tanishq, Kalyan Jewellers, Malabar Gold and Diamonds, GRT Jewellers, Senco Gold & Diamonds, Orra Fine Jewellery Pvt Ltd, Vummidi Bangaru Jewellers, Ratnalaya Jewellers, Bhima Jewellers и многие другие.
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), управляющий директор PGI India, заявила: «Спустя два года встреча покупателей и продавцов платины вновь состоялась, продемонстрировав высокую энергию, позитив и энтузиазм среди производителей и участвующих розничных продавцов. Производители продемонстрировали уникальные дизайны изделий из платины, в том числе бестселлеры из отобранной коллекции, а ритейлеры разместили новые заказы и пополнили свои запасы. В целом мероприятие создало феноменальные возможности для бизнеса как для производителей, так и для розничных продавцов, предложив широкий выбор платиновых украшений к предстоящему праздничному сезону».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished