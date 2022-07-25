Встреча покупателей и продавцов платины вызвала ажиотаж в индийском ювелирном секторе

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После успеха четырех встреч в прошлом индийское отделение Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI) успешно завершило пятую встречу покупателей и продавцов платины, проходившую 14 и 15 июля в Бангалоре.

Встреча, организованная только для избранных авторизованных производителей платиновых ювелирных изделий и розничных партнеров в рамках программы PGI, продемонстрировала истинный потенциал платины и предоставила возможности для расширения и углубления платинового бизнеса.

В пятом выпуске мероприятия приняли участие более 9 производителей и более 65 розничных продавцов. Производители продемонстрировали некоторые из самых уникальных изделий, в том числе тщательно подобранную коллекцию бестселлеров из основных категорий, таких как обручальные кольца «Платиновая любовь» (Platinum Love Bands), коллекция «Платиновая нежность» (Platinum Evara) и платиновые украшения для мужчин.

В мероприятии приняли участие ключевые стратегические партнеры PGI, в том числе компании Tanishq, Kalyan Jewellers, Malabar Gold and Diamonds, GRT Jewellers, Senco Gold & Diamonds, Orra Fine Jewellery Pvt Ltd, Vummidi Bangaru Jewellers, Ratnalaya Jewellers, Bhima Jewellers и многие другие.

Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), управляющий директор PGI India, заявила: «Спустя два года встреча покупателей и продавцов платины вновь состоялась, продемонстрировав высокую энергию, позитив и энтузиазм среди производителей и участвующих розничных продавцов. Производители продемонстрировали уникальные дизайны изделий из платины, в том числе бестселлеры из отобранной коллекции, а ритейлеры разместили новые заказы и пополнили свои запасы. В целом мероприятие создало феноменальные возможности для бизнеса как для производителей, так и для розничных продавцов, предложив широкий выбор платиновых украшений к предстоящему праздничному сезону».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





