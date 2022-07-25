«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за 1 полугодие 2022 года

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ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2022 года, а также производственный прогноз на 2022 год.

Старший вице-президент — Производственный директор Сергей Степанов прокомментировал операционные результаты:

«По итогам первого полугодия производство всех металлов показало положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, компания успешно прошла межнавигационную паузу благодаря заранее подготовленным запасам сырья.

В отчетном периоде мы продолжили реализацию программы модернизации на Норильской обогатительной фабрике с целью повышения надежности и безопасности, а также по стабилизации переработки рудного сырья для обеспечения выхода на плановые объемы переработки. Во втором квартале на Norilsk Nickel Harjavalta был проведен ежегодный плановый ремонт оборудования и в июне предприятие уже полностью возобновило работу.

Одним из ключевых рисков для выполнения производственной программы остаются проблемы с поставкой высокопроизводительной техники и запасных частей. Для управления данными рисками „Норникель“ провел первый в Арктике форум по импортозамещению. В ходе форума найдены решения по способности отечественной промышленности обеспечить потребности „Норникеля“ и других крупных российских предприятий всеми необходимыми материалами и оборудованием.

В форуме приняли участие около 200 участников из более чем 100 крупнейших технологических компаний России, Казахстана и Белоруссии, а также представители федеральных, краевых и муниципальных органов власти.

С учетом реализуемых мер по минимизации негативного влияния от геополитической ситуации мы подтверждаем прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона на 2022 год».





ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&polished





