Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
First Quantum открывает крупнейший в Африке никелевый рудник в Замбии
Государственная телекомпания ZNBC процитировала исполнительного директора FQM Тристана Паскаля (Tristan Pascal), который заявил, что рудник, по прогнозам, будет производить 10 000 тонн никеля в год, что сделает его «самым крупным» производителем никеля в Африке.
Он сказал, что увеличение спроса за последние годы повлияло на то, что компания стала добывать никель.
Ожидается, что никелевый рудник стоимостью 250 млн долларов, который запустил в эксплуатацию президент Замбии Хакаинде Хичилема (Hakainde Hichilema), создаст более 700 новых рабочих мест.
По словам Паскаля, никелевый рудник также предоставит материал для возобновляемых источников энергии на африканском континенте.
Использование никеля в батареях обеспечивает более высокую плотность энергии и большую емкость при меньших затратах.
Объектом работы компании Enterprise является сульфидно-никелевое месторождение в осадочных породах с общими измеренными и установленными ресурсами в 40 млн тонн руды, содержащей 431 000 тонн никеля.
Завод по переработке никеля, завершенный в 2016 году, рассчитан на производство 28 000 тонн никеля в концентрате, и этот объем может быть увеличен до 60 000 тонн.
Завод интегрирован с контуром по производству меди принадлежащего FQM рудника «Сентинел» (Sentinel), что позволяет дополнительно производить медный концентрат, когда не производится никель.
Никелевый рудник «Энтерпрайз» расположен в 12 км от медного рудника «Сентинел».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished