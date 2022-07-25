First Quantum открывает крупнейший в Африке никелевый рудник в Замбии

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Enterprise, дочернее предприятие компании First Quantum Minerals (FQM), открыло никелевый рудник в округе Калумбила в Замбии.

Государственная телекомпания ZNBC процитировала исполнительного директора FQM Тристана Паскаля (Tristan Pascal), который заявил, что рудник, по прогнозам, будет производить 10 000 тонн никеля в год, что сделает его «самым крупным» производителем никеля в Африке.

Он сказал, что увеличение спроса за последние годы повлияло на то, что компания стала добывать никель.

Ожидается, что никелевый рудник стоимостью 250 млн долларов, который запустил в эксплуатацию президент Замбии Хакаинде Хичилема (Hakainde Hichilema), создаст более 700 новых рабочих мест.

По словам Паскаля, никелевый рудник также предоставит материал для возобновляемых источников энергии на африканском континенте.

Использование никеля в батареях обеспечивает более высокую плотность энергии и большую емкость при меньших затратах.

Объектом работы компании Enterprise является сульфидно-никелевое месторождение в осадочных породах с общими измеренными и установленными ресурсами в 40 млн тонн руды, содержащей 431 000 тонн никеля.

Завод по переработке никеля, завершенный в 2016 году, рассчитан на производство 28 000 тонн никеля в концентрате, и этот объем может быть увеличен до 60 000 тонн.

Завод интегрирован с контуром по производству меди принадлежащего FQM рудника «Сентинел» (Sentinel), что позволяет дополнительно производить медный концентрат, когда не производится никель.

Никелевый рудник «Энтерпрайз» расположен в 12 км от медного рудника «Сентинел».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





