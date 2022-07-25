Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Ушел из жизни Лукас Лундин, соучредитель и бывший председатель совета директоров Lucara Diamond
Лундин основал Lucara Diamond вместе с партнерами Эйрой Томас (Eira Thomas) и Кэтрин Маклеод-Зельцер (Catherine McLeod-Seltzer) в 2007 году и до мая 2022 года занимал должность директора и председателя совета директоров.
«Лукаса запомнят как провидца, человека с истинными убеждениями, который никогда не боялся плыть против течения, как только ценность открывающейся возможности становилась очевидной, - пишут Маклеод-Зельцер и Томас в совместном заявлении. - Его финансовое спонсорство в деле приобретения и развития успешного алмазного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, который непрерывно работает с 2012 года и на сегодняшний день принес более 2 миллиардов долларов дохода, является свидетельством такой дальновидности».
Lucara Diamond приобрела кимберлит AK06 в Ботсване и продвинула проект через технико-экономическое обоснование и строительство, начав добычу открытым способом на алмазном руднике Карове в 2012 году.
Рудник Карове — единственный алмазный рудник в истории человечества, где когда-либо было добыто три алмаза весом более 1000 каратов каждый.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished