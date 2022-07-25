Ушел из жизни Лукас Лундин, соучредитель и бывший председатель совета директоров Lucara Diamond

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Основатель и бывший председатель совета директоров компании Lucara Diamond Лукас Х. Лундин (Lukas H. Lundin) скончался в Женеве, Швейцария, во вторник в возрасте 64 лет после двухлетней борьбы с раком мозга.

Лундин основал Lucara Diamond вместе с партнерами Эйрой Томас (Eira Thomas) и Кэтрин Маклеод-Зельцер (Catherine McLeod-Seltzer) в 2007 году и до мая 2022 года занимал должность директора и председателя совета директоров.

«Лукаса запомнят как провидца, человека с истинными убеждениями, который никогда не боялся плыть против течения, как только ценность открывающейся возможности становилась очевидной, - пишут Маклеод-Зельцер и Томас в совместном заявлении. - Его финансовое спонсорство в деле приобретения и развития успешного алмазного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, который непрерывно работает с 2012 года и на сегодняшний день принес более 2 миллиардов долларов дохода, является свидетельством такой дальновидности».

Lucara Diamond приобрела кимберлит AK06 в Ботсване и продвинула проект через технико-экономическое обоснование и строительство, начав добычу открытым способом на алмазном руднике Карове в 2012 году.

Рудник Карове — единственный алмазный рудник в истории человечества, где когда-либо было добыто три алмаза весом более 1000 каратов каждый.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





