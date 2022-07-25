Мировой спрос на золото в первом полугодии 2022 года вырос на 12% по сравнению с первым полугодием 2021 года

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Последний доклад Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Тенденции спроса на золото» показывает, что спрос на золото, за исключением внебиржевых транзакций, во втором квартале снизился на 8% в годовом исчислении - до 948 тонн. Однако благодаря сильному притоку торгуемых индексных фондов (Exchange Traded Funds, ETF) в первом квартале спрос на золото в первой половине 2022 года вырос на 12% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составил 2 189 тонн.

После первоначального роста в апреле из-за геополитических рисков и усиления инфляционного давления цена на золото во втором квартале 2022 года упала, поскольку инвесторы переключили свое внимание на быстро растущие процентные ставки и поразительно сильный доллар США.

Снижение цены на золото на 6% за квартал повлияло на золотые ETF, отток которых во втором квартале составил 39 тонн. Чистый приток в первом полугодии составил 234 тонны по сравнению со 127 тоннами оттока в первом полугодии 2021 года. Однако снижение во втором квартале, вероятно, задает более слабый тон для ETF во втором полугодии, учитывая потенциальное смягчение прогноза инфляции на фоне продолжающегося роста ставок.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





