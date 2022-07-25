Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Мировой спрос на золото в первом полугодии 2022 года вырос на 12% по сравнению с первым полугодием 2021 года
После первоначального роста в апреле из-за геополитических рисков и усиления инфляционного давления цена на золото во втором квартале 2022 года упала, поскольку инвесторы переключили свое внимание на быстро растущие процентные ставки и поразительно сильный доллар США.
Снижение цены на золото на 6% за квартал повлияло на золотые ETF, отток которых во втором квартале составил 39 тонн. Чистый приток в первом полугодии составил 234 тонны по сравнению со 127 тоннами оттока в первом полугодии 2021 года. Однако снижение во втором квартале, вероятно, задает более слабый тон для ETF во втором полугодии, учитывая потенциальное смягчение прогноза инфляции на фоне продолжающегося роста ставок.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished