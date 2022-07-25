GIA запустила услугу по проверке источников бриллиантов

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Ведущие производители бриллиантов с начала июля начали пользоваться услугой Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA) по проверке источников происхождения бриллиантов.

«Новая услуга GIA максимально быстро предоставляет клиентам информацию об источниках бриллиантов. Опираясь на нашу приверженность защите прав потребителей, служба GIA по проверке источников готова предоставить проверенную информацию для удовлетворения растущего потребительского спроса и заинтересованности правительства в прозрачности и отслеживаемости всей цепочки поставок бриллиантов», - сказала президент и генеральный директор GIA Сьюзан Жак (Susan Jacques).

Производители бриллиантов проходят тщательную проверку независимой аудиторской фирмой, прежде чем они смогут воспользоваться услугой GIA. Аудиторы подтверждают, что производители могут успешно отслеживать алмаз с момента получения необработанного камня и на протяжении всего производственного процесса. На данный момент только полированные природные алмазы от проверенных производителей с подтвержденной исходной документацией, включая сертификаты Кимберлийского процесса и счета-фактуры, подлежат проверке в GIA.

В ближайшем будущем лаборатория планирует добавить в сервис выращенные в лабораторных условиях бриллианты.



Алекс Шишло для Rough&Polished





