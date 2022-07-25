Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
GIA запустила услугу по проверке источников бриллиантов
«Новая услуга GIA максимально быстро предоставляет клиентам информацию об источниках бриллиантов. Опираясь на нашу приверженность защите прав потребителей, служба GIA по проверке источников готова предоставить проверенную информацию для удовлетворения растущего потребительского спроса и заинтересованности правительства в прозрачности и отслеживаемости всей цепочки поставок бриллиантов», - сказала президент и генеральный директор GIA Сьюзан Жак (Susan Jacques).
Производители бриллиантов проходят тщательную проверку независимой аудиторской фирмой, прежде чем они смогут воспользоваться услугой GIA. Аудиторы подтверждают, что производители могут успешно отслеживать алмаз с момента получения необработанного камня и на протяжении всего производственного процесса. На данный момент только полированные природные алмазы от проверенных производителей с подтвержденной исходной документацией, включая сертификаты Кимберлийского процесса и счета-фактуры, подлежат проверке в GIA.
В ближайшем будущем лаборатория планирует добавить в сервис выращенные в лабораторных условиях бриллианты.
Алекс Шишло для Rough&Polished