Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Ботсвана и De Beers работают над «тонкими» деталями новой сделки по продаже алмазов
«Мы просто занимаемся тонкой настройкой, но мы заключим сделку», - цитирует Bloomberg слова Масиси в интервью, данном в Марракеше, Марокко.
«Крайне важно, чтобы сделка была заключена, потому что это в интересах обеих сторон», - сказал президент.
Десятилетнее соглашение о продаже алмазного сырья закончилось в декабре 2020 года и сначала было продлено до июня 2022 года, а недавно до июня 2023 года.
De Beers привлекла Diamond Trading Company (DTC) в Ботсвану в рамках текущей сделки, которая также проложила путь для страны к тому, чтобы передать 15% от общего объема добычи компании Debswana государственной алмазной компании Okavango для продажи.
Debswana является совместным предприятием в долях 50/50 между De Beers и правительством Ботсваны.
Масиси сказал, что Ботсвана хочет внести коррективы в условия совместного предприятия в сочетании с дополнительными инвестициями в местную отрасль по огранке алмазов, чтобы создать больше рабочих мест и обеспечить рост экономики.
«Это действительно добавленная стоимость, поэтому в отношении добываемых ресурсов мы хотим использовать нашу базу знаний, чтобы получить бо́льшую отдачу, - сказал он. - Это и есть разговор, который мы ведем с De Beers».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished