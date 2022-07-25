Ботсвана и De Beers работают над «тонкими» деталями новой сделки по продаже алмазов

Сегодня Новости

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) заявил, что его правительство и компания De Beers все еще ведут переговоры по «тонким» деталям долгожданной новой сделки по продаже алмазов.

«Мы просто занимаемся тонкой настройкой, но мы заключим сделку», - цитирует Bloomberg слова Масиси в интервью, данном в Марракеше, Марокко.

«Крайне важно, чтобы сделка была заключена, потому что это в интересах обеих сторон», - сказал президент.

Десятилетнее соглашение о продаже алмазного сырья закончилось в декабре 2020 года и сначала было продлено до июня 2022 года, а недавно до июня 2023 года.

De Beers привлекла Diamond Trading Company (DTC) в Ботсвану в рамках текущей сделки, которая также проложила путь для страны к тому, чтобы передать 15% от общего объема добычи компании Debswana государственной алмазной компании Okavango для продажи.

Debswana является совместным предприятием в долях 50/50 между De Beers и правительством Ботсваны.

Масиси сказал, что Ботсвана хочет внести коррективы в условия совместного предприятия в сочетании с дополнительными инвестициями в местную отрасль по огранке алмазов, чтобы создать больше рабочих мест и обеспечить рост экономики.

«Это действительно добавленная стоимость, поэтому в отношении добываемых ресурсов мы хотим использовать нашу базу знаний, чтобы получить бо́льшую отдачу, - сказал он. - Это и есть разговор, который мы ведем с De Beers».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





