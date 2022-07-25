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Lucapa Diamond добыла в Анголе редкий розовый алмаз весом 170 каратов - возможно, самый крупный из найденных за 300 лет
Фото: Lucapa Diamond
Компания Lucapa Diamond добыла редкий розовый алмаз типа IIa весом 170 каратов на аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, на 40% принадлежащем компании.
Камень под названием «Роза Луло» (The Lulo Rose) считается самым крупным розовым алмазом, добытым за последние 300 лет.
Этот розовый алмаз также является пятым по величине алмазом, добытым на сегодняшний день на концессии Луло.
«Камень 4 февраля» весом 404 карата является крупнейшим алмазом, добытым на концессии Луло с момента начала коммерческой добычи в 2015 году.
Lucapa Diamond сообщила, что розовый алмаз будет продан на международном тендере, проводимом Sodiam, государственной алмазной маркетинговой компанией Анголы.
«Этот рекордный и эффектный розовый алмаз, добытый на руднике Луло, продолжает показывать Анголу в качестве важного игрока на мировой арене алмазодобычи и демонстрирует потенциал и выгоды от обязательств и инвестиций в нашу растущую алмазодобывающую отрасль», - сказал министр минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo).
Управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Wetherall) заявил, что Луло -исключительный аллювиальный ресурс.
«Мы … с нетерпением ждем, когда наше партнерство продвинет свои усилия по разведке, где мы сейчас ведем отбор крупнообъемных проб на приоритетных кимберлитах в поисках первичных кимберлитовых источников этих исключительных и дорогих алмазов», - сказал он.
Государственные компании Endiama и Rosas & Petalas являются партнерами Lucapa Diamond в компании Sociedade Mineira Do Lulo, которой принадлежит концессия Луло.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished