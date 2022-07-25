De Beers Canada оштрафована на $350 тыс за нарушение правил хранения нефтепродуктов

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De Beers Canada оштрафована на $350 тыс за разлив дизельного топлива на своей бывшей шахте Snap Lake на Северо-Западных территориях, сообщил интернет-ресурс piquenewsmagazine.com.

В понедельник алмазная компания была признана территориальным судом Йеллоунайфа виновной по обвинению в нарушении правил хранения нефтепродуктов в резервуарах, выдвинутому в соответствии с канадским законом об охране окружающей среды.

Согласно информации министерства окружающей среды и изменения климата Канады, расследование показало, что во время перекачки в декабре 2017 года топлива между двумя наземными резервуарами на шахте было разлито до 1125 литров дизельного топлива.

Деньги от штрафа пойдут в национальный фонд экологического ущерба, который поддерживает проекты, приносящие пользу окружающей среде.

В результате разлива дизельного топлива De Beers Canada теперь будет внесена в реестр экологических правонарушителей.

Шахта Snap Lake, прекратившая добычу в конце 2015 года, представляет собой полностью подземный алмазный рудник в 220 километрах к северо-востоку от Йеллоунайфа. Разработка месторождения стала первой горнодобывающей операцией De Beers за пределами Африки.



Алекс Шишло для Rough&Polished





