Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
De Beers Canada оштрафована на $350 тыс за нарушение правил хранения нефтепродуктов
В понедельник алмазная компания была признана территориальным судом Йеллоунайфа виновной по обвинению в нарушении правил хранения нефтепродуктов в резервуарах, выдвинутому в соответствии с канадским законом об охране окружающей среды.
Согласно информации министерства окружающей среды и изменения климата Канады, расследование показало, что во время перекачки в декабре 2017 года топлива между двумя наземными резервуарами на шахте было разлито до 1125 литров дизельного топлива.
Деньги от штрафа пойдут в национальный фонд экологического ущерба, который поддерживает проекты, приносящие пользу окружающей среде.
В результате разлива дизельного топлива De Beers Canada теперь будет внесена в реестр экологических правонарушителей.
Шахта Snap Lake, прекратившая добычу в конце 2015 года, представляет собой полностью подземный алмазный рудник в 220 километрах к северо-востоку от Йеллоунайфа. Разработка месторождения стала первой горнодобывающей операцией De Beers за пределами Африки.
Алекс Шишло для Rough&Polished