Finestar открывает фабрику по производству бриллиантов в Намибии

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Компания Finestar Jewellery & Diamonds 15 июля 2022 года открыла свою фабрику по производству бриллиантов в Виндхуке, столице Республики Намибия. Это событие ознаменовало начало ее пути по программе вовлечения местного населения в производство в Намибии, который начался в апреле 2021 года.

Предприятие выполняет все этапы производства бриллиантов — от планирования до огранки алмазов, добытых в основном в Намибии, и нацелено на построение устойчивого бизнеса и оказание положительного воздействия на экономику.

На открытии фабрики присутствовали почетные гости из правительств Намибии и Индии, Namibia Diamond Trading Company, NDTC, De Beers Group, а также представители международной алмазной отрасли. Перед аудиторией выступили министр горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии Том Алвендо (Tom Alweendo), председатель правления NDTC, вице-президент по торговле алмазами в De Beers Group Пол Роули (Paul Rowley), верховный комиссар Индии в Республике Намибия Прашант Агравал (Prashant Agrawal) и генеральный директор NDTC Брент Эйсеб (Brent Eiseb).

«Finestar инвестирует в Намибию и ее людей, чтобы повысить роль Намибии в цепочке создания стоимости алмазной отрасли. Для нас большая честь, что Finestar будет способствовать экономическому и социальному росту Намибии», - заявил основатель компании Винод Джайн (Vinod Jain).

Фабрика в Намибии обрабатывает алмазное сырье, превращая его в бриллианты круглой огранки, а также в бриллианты нестандартных форм, причем местные жители изготавливают даже крупные высококачественные бриллианты весом более 5 каратов, включая и камни весом до 12 каратов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





