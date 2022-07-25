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По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
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De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
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13 июня 2022
Finestar открывает фабрику по производству бриллиантов в Намибии
Предприятие выполняет все этапы производства бриллиантов — от планирования до огранки алмазов, добытых в основном в Намибии, и нацелено на построение устойчивого бизнеса и оказание положительного воздействия на экономику.
На открытии фабрики присутствовали почетные гости из правительств Намибии и Индии, Namibia Diamond Trading Company, NDTC, De Beers Group, а также представители международной алмазной отрасли. Перед аудиторией выступили министр горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии Том Алвендо (Tom Alweendo), председатель правления NDTC, вице-президент по торговле алмазами в De Beers Group Пол Роули (Paul Rowley), верховный комиссар Индии в Республике Намибия Прашант Агравал (Prashant Agrawal) и генеральный директор NDTC Брент Эйсеб (Brent Eiseb).
«Finestar инвестирует в Намибию и ее людей, чтобы повысить роль Намибии в цепочке создания стоимости алмазной отрасли. Для нас большая честь, что Finestar будет способствовать экономическому и социальному росту Намибии», - заявил основатель компании Винод Джайн (Vinod Jain).
Фабрика в Намибии обрабатывает алмазное сырье, превращая его в бриллианты круглой огранки, а также в бриллианты нестандартных форм, причем местные жители изготавливают даже крупные высококачественные бриллианты весом более 5 каратов, включая и камни весом до 12 каратов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished