Newmont регистрирует рост затрат на золотодобывающем проекте в Гане

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Newmont Mining ожидает, что стоимость проекта Ахафо-Норт (Ahafo North) в Гане, где она строит четыре открытых карьера и автономную мельницу, расположенную примерно в 30 километрах от рудника Ахафо-Саут, вырастет.

Золотодобытчик заявил, что затраты на разработку рудника с момента утверждения составили 142 млн долларов США, из которых 75 млн долларов относятся к шести месяцам, закончившимся 30 июня 2022 года.

Однако ожидается, что общие капитальные затраты превысят предварительную оценку примерно на 15%, включая затраты, связанные с задержкой доступа к земле.

Ожидается, что проект Ахафо-Норт будет прибавлять от 275 000 до 325 000 унций золота в год в течение первых пяти полных лет производства.

Это месторождение считается лучшим неосвоенным месторождением золота в Западной Африке с запасами около 3,5 млн унций и более чем 1 млн унций измеренных, выявленных и предполагаемых ресурсов и значительным потенциалом роста, превышающим текущий 13-летний срок службы рудника.

Компания Newmont Mining сообщила, что коммерческое производство на проекте ожидается в середине 2025 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





