Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Newmont регистрирует рост затрат на золотодобывающем проекте в Гане
Золотодобытчик заявил, что затраты на разработку рудника с момента утверждения составили 142 млн долларов США, из которых 75 млн долларов относятся к шести месяцам, закончившимся 30 июня 2022 года.
Однако ожидается, что общие капитальные затраты превысят предварительную оценку примерно на 15%, включая затраты, связанные с задержкой доступа к земле.
Ожидается, что проект Ахафо-Норт будет прибавлять от 275 000 до 325 000 унций золота в год в течение первых пяти полных лет производства.
Это месторождение считается лучшим неосвоенным месторождением золота в Западной Африке с запасами около 3,5 млн унций и более чем 1 млн унций измеренных, выявленных и предполагаемых ресурсов и значительным потенциалом роста, превышающим текущий 13-летний срок службы рудника.
Компания Newmont Mining сообщила, что коммерческое производство на проекте ожидается в середине 2025 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished