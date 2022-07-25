Pangolin Diamonds приобретет Amulet Diamond

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Компания Pangolin Diamonds заключила письменное соглашение о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций фирмы Amulet Diamond у компании Diamond Corporation.

Amulet Diamond, юридически и коммерчески независимая сторона в Diamond Corporation, владеет парком машин и оборудования на руднике BK11, расположенном в Летлхакане, Ботсвана.

Активы BK11 были первоначально приобретены компанией Amulet Bots у компании Firestone Diamonds в 2017 году.

Pangolin Diamonds согласилась приложить все свои коммерческие усилия для ликвидации активов BK11 после завершения транзакций, за некоторыми исключениями.

Pangolin Diamonds также будет переводить компании Diacor 90% выручки в рамках этой сделки в течение 18 месяцев, пока компания не получит 500 000 долларов США в счет погашения задолженности Amulet.

Компания Diacor, независимый партнер Amulet Canada, Amulet Bots и Diamond Corporation, является держателем залога, включающего все активы и обязательства Amulet Canada, в связи с предоставлением кредита в размере 2 млн долларов.

Компания Pangolin Diamonds также согласилась предоставить Diacor общий залог, включающий ее активы и предприятия на срок действия периода отчуждения.

«Независимо от стоимости доходов, переведенных Diacor компанией Pangolin Diamonds в течение периода отчуждения, Diacor согласилась выплатить обеспечение Pangolin Diamonds по окончании периода отчуждения, после чего Diacor больше не будет иметь никакого интереса к доходам от любых будущих продаж активов BK11», — говорится в сообщении Pangolin Diamonds.

Это означает, что Pangolin Diamonds сохранит за собой 100-процентную долю во всех таких продажах и любых оставшихся активах BK11.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





