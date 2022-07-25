Эксклюзив

Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл

По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...

25 июля 2022

«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co

Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...

04 июля 2022

Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...

27 июня 2022

Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами

В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...

20 июня 2022

De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе

Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...

13 июня 2022

В середине 2023 года GIA откроет лабораторию в Дубайском центре биржевых товаров

Сегодня
Новости
Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) сообщил, что Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) арендует помещение для своей новой геммологической лаборатории в Городской башне (Uptown Tower) DMCC. GIA является ведущим источником знаний, стандартов и образования в области драгоценных камней и ювелирных изделий.
Новая лаборатория GIA, открытие которой запланировано на середину 2023 года, займет более 41 000 квадратных футов на двух этажах 340-метровой Городской башни в рамках сделки сроком на девять лет. Со временем в деловом районе DMCC может быть создано до 500 новых квалифицированных рабочих мест.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и генеральный директор DMCC, сказал: «Мы очень гордимся тем, что приютим у себя GIA в Городской башне DMCC в Дубае. Предоставляя действительно ведущие в мире коммерческие, жилые и торговые условия, Городская башня вызвала значительный интерес со стороны международных и местных компаний, о чем свидетельствуют значительные офисные площади, сданные в аренду на данный момент. Добавление GIA к нашему деловому району еще больше укрепляет нашу стратегию построения взаимосвязанного бизнес-сообщества, которое поддерживает и поощряет мировую торговлю».
«Растущее значение Дубая как алмазного центра и его выдающаяся инфраструктура делают DMCC отличным выбором для значительного расширения возможностей GIA», — сказал Том Мозес (Tom Moses), вице-президент GIA, главный лабораторный и научный сотрудник.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати