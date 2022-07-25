Эксклюзив
Ботсвана лидирует в предоставлении финансовых стимулов для геологоразведки алмазов - Кэмпбелл
По словам Джеймса Кэмпбелла (James Campbell), управляющего директора Botswana Diamonds, Ботсвана, являющаяся одним из ведущих производителей алмазов в мире, продолжает обеспечивать правовую определенность и финансовые стимулы для геологоразведки...
25 июля 2022
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
В середине 2023 года GIA откроет лабораторию в Дубайском центре биржевых товаров
Новая лаборатория GIA, открытие которой запланировано на середину 2023 года, займет более 41 000 квадратных футов на двух этажах 340-метровой Городской башни в рамках сделки сроком на девять лет. Со временем в деловом районе DMCC может быть создано до 500 новых квалифицированных рабочих мест.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и генеральный директор DMCC, сказал: «Мы очень гордимся тем, что приютим у себя GIA в Городской башне DMCC в Дубае. Предоставляя действительно ведущие в мире коммерческие, жилые и торговые условия, Городская башня вызвала значительный интерес со стороны международных и местных компаний, о чем свидетельствуют значительные офисные площади, сданные в аренду на данный момент. Добавление GIA к нашему деловому району еще больше укрепляет нашу стратегию построения взаимосвязанного бизнес-сообщества, которое поддерживает и поощряет мировую торговлю».
«Растущее значение Дубая как алмазного центра и его выдающаяся инфраструктура делают DMCC отличным выбором для значительного расширения возможностей GIA», — сказал Том Мозес (Tom Moses), вице-президент GIA, главный лабораторный и научный сотрудник.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished