В середине 2023 года GIA откроет лабораторию в Дубайском центре биржевых товаров

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) сообщил, что Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) арендует помещение для своей новой геммологической лаборатории в Городской башне (Uptown Tower) DMCC. GIA является ведущим источником знаний, стандартов и образования в области драгоценных камней и ювелирных изделий.

Новая лаборатория GIA, открытие которой запланировано на середину 2023 года, займет более 41 000 квадратных футов на двух этажах 340-метровой Городской башни в рамках сделки сроком на девять лет. Со временем в деловом районе DMCC может быть создано до 500 новых квалифицированных рабочих мест.

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и генеральный директор DMCC, сказал: «Мы очень гордимся тем, что приютим у себя GIA в Городской башне DMCC в Дубае. Предоставляя действительно ведущие в мире коммерческие, жилые и торговые условия, Городская башня вызвала значительный интерес со стороны международных и местных компаний, о чем свидетельствуют значительные офисные площади, сданные в аренду на данный момент. Добавление GIA к нашему деловому району еще больше укрепляет нашу стратегию построения взаимосвязанного бизнес-сообщества, которое поддерживает и поощряет мировую торговлю».

«Растущее значение Дубая как алмазного центра и его выдающаяся инфраструктура делают DMCC отличным выбором для значительного расширения возможностей GIA», — сказал Том Мозес (Tom Moses), вице-президент GIA, главный лабораторный и научный сотрудник.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





